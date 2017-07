Décès de Charles Pascal Tolno voici la déclaration de l’opposition républicaine

L’Opposition Républicaine a appris avec une vive émotion et une profonde douleur, le décès de monsieur Charles Pascal Tolno, Président du Parti du Peuple de Guinée (PPG), ce dimanche, 02 juillet 2017 en France des suites de maladies.

L’Opposition Républicaine déplore une immense perte pour la nation et salue la mémoire d’un grand homme politique aux convictions fortes qui a contribué activement et singulièrement à la construction administrative et démocratique de notre société pendant plus d’un demi siècle.

Grand écrivain aussi, la plume de Charles Pascal Tolno, aura bâti un héritage riche et considérable dans les lettres, et murmurera, à travers les âges, des mots de sagesse éternels, à la conscience de la jeunesse guinéenne et africaine.

En ces moments de profonde tristesse, à sa famille biologique et à son parti politique qui pleurent la disparition de leur Chef et au peuple de Guinée qui regrette la perte d’un de ses plus grands fils, l’Opposition Républicaine, présente ses condoléances émues. Paix à l’âme de Charles Pascal Tolno, amen !

Conakry, le 02 juillet 2017

L’Opposition Républicaine