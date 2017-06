DECLARATION DE L’AGUIPEL SUITE A L’ARRESTATION DU CORRESPONDANT DE GUINEEMATIN.COM A LELOUMA

Conakry, 28 Juin 2017 // L’Association Guinéenne de la Presse en Ligne (Aguipel) constate avec regret l’arrestation arbitraire, ce mardi 27 juin 2017, de Monsieur Amadou Sadio Diallo, Correspondant préfectoral du site d’informations Guinéematin.com à Lélouma.

Amadou Sadio Diallo aurait été arrêté sur ordre du préfet de Lélouma, Monsieur Mohamed Deen Camara, pour un article intitulé : « Épidémie de choléra à Lélouma : déjà 87 cas enregistrés à l’hôpital préfectoral… ».

Malgré les articles publiés pour corriger cette première information, le Correspondant a passé sa première nuit en prison et reste toujours détenu, en violation de la Constitution et de la Loi sur la liberté de la presse. L’Aguipel condamne avec la dernière énergie cette façon d’agir d’un administrateur territorial au moment où le Président de la République, Pr Alpha Condé, plaide en faveur d’une presse libre et épanouie en Guinée.

L’Aguipel exige la libération sans délai de Monsieur Amadou Sadio Diallo, qui n’a fait que rapporter des informations fournies par le responsable préfectoral de la Croix-Rouge Guinéenne, une source crédible à laquelle tout bon journaliste devait s’adresser en pareilles circonstances.

Le Bureau exécutif