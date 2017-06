Emmanuel Macron invite Donald Trump pour le défilé du 14 juillet

Emmanuel Macron a convié mardi le président des Etats-Unis à assister au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Le Président français a précisé vouloir se rapprocher de Donald Trump sur la question syrienne.

Donald Trump bientôt en France pour le défilé militaire du 14 juillet? L’invitation est lancée par Emmanuel Macron, qui a eu mardi un entretien téléphonique avec son homologue américain. Le Président français a convié le couple Trump afin de célébrer « les 100 ans de l’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des troupes françaises pendant la Première Guerre mondiale », a-t-on appris auprès de l’Élysée. Le président des Etats-Unis lui a répondu qu’il allait « examiner la faisabilité » de ce déplacement, a-t-on précisé de même source.

La présence du dirigeant américain sur les Champs-Elysées pour ce centenaire est évoquée depuis près d’un an, à en croire L’Opinion. Avant même donc l’issue des présidentielles aux Etats-Unis et en France. Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump pour la première fois en mai, à Bruxelles pour un sommet de l’Otan puis dans la foulée en Italie, pour une réunion du G7. Une prise de contact marquée notamment par une poignée de main virile entre les deux hommes, voulue par le Français et qui aurait agacé son homologue américain. Quelques jours plus tard, ce dernier annonçait le retrait de son pays de l’accord de Paris sur le climat, jetant un froid dans les relations entre les deux pays. Emmanuel Macron avait répliqué en lançant l’appel « Make our planet great again », parodiant ainsi le slogan de campagne du républicain.

La France veut « une réponse commune » avec Washington en cas d’attaque chimique en Syrie

L’Elysée veut toutefois se rapprocher de Washington dans le dossier syrien. Au téléphone mardi, les deux dirigeants ont souligné « la nécessité de travailler à une réponse commune en cas d’attaque chimique en Syrie ». Une déclaration qui intervient alors que les États-Unis ont accusé lundi soir le régime syrien de Bachar al-Assad de préparer une nouvelle attaque chimique et se sont dits prêts à riposter comme ils l’avaient fait après une attaque similaire début avril. Dans la continuité de François Hollande, Emmanuel Macron a repris le principe de la « ligne rouge » à ne pas franchir par Damas en cas d’attaque chimique avérée. Le dirigeant français en avait également fait part à Vladimir Poutine, lorsqu’il l’avait reçu à Versailles à la fin du mois de mai.

Dans ce dossier syrien, le chef de l’Etat français a toutefois fait évoluer la position diplomatique de la France en ne faisant pas du départ de Bachar el-Assad un préalable à toute discussion, faute d’avoir trouvé un « successeur légitime » au président syrien.

Source: www.lejdd.fr