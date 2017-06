Alerte au choléra à Lélouma: les premiers résultats tombent !

Après la rumeur de cas d’épidémie de choléra dans la préfecture de Lélouma, le médecin régional contre la maladie (MCM) de Labé vient de livrer les premiers résultats de l’investigation sur ce qui constitue plutôt une flambée de diarrhée et de vomissements enregistrés au courant de la journée du dimanche, 25 juin 2017.

Il s’agit, comme l’a souligné le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) qui est chargée d’assurer la veille sanitaire en République de Guinée, du « rapport de l’équipe d’investigation sur ces cas pour la journée du lundi, 26 juin 2017 à la suite des incidents survenus la veille dans la commune urbaine de Lélouma » :

– Au total 63 malades ont été enregistrés par l’hôpital préfectoral de Lélouma du 24 au 26 juin 2017.

– Sur ce total, 55 malades sont sortis améliorés et seulement 8 sont hospitalisés ce jour lundi 26 juin à 16h 30mn.

– Tous ces cas ont été pris en charge gratuitement et aucun décès n’a été enregistré pour le moment.

– Les prélèvements sont en route pour le Laboratoire National de référence à Conakry et, une équipe conjointe d’investigation DRS/DPS/OMS est sur le terrain.

Tableau1 : Répartition des cas de diarrhée et vomissements selon l’âge, le sexe et la provenance.

Provenances Tranches d’âges TOTAL/Sexe TOTAUX 0 – 5ans 6 – 14 ans 15 ans et plus M F M F M F M F Thiaghè 7 0 3 4 9 07 19 11 30 Ley sarè 3 1 1 2 2 10 6 13 19 Hörè fomon 0 0 0 1 0 06 0 07 7 Kabita 0 0 0 0 0 01 0 01 1 Pörè Gobi 0 0 2 0 0 04 02 04 6 TOTAL 10 1 6 7 11 28 27 36 63 TOTAUX 11 13 39 63



Tableau 2 : Répartition des cas selon le sexe et la provenance.

Provenances TOTAL TOTAUX M F Thiaghè 19 11 30 Ley sarè 6 13 19 Hörè fomon 0 7 7 Kabita 0 1 1 Pörè Gobi 2 4 6 TOTAL 27 36 63

Le MCM régional est le Coordinateur-régulateur de l’ERARE (Equipe Régionale d’Alerte et de Riposte aux Epidémies) basée dans la Région et qui a été dépêchée à Lélouma.

Le bureau-pays de l’OMS suit avec intérêt ces incidents depuis leur survenue dans la préfecture de Lélouma. C’est dans ce sens, appréciant la promptitude avec laquelle le « le point de la situation » a été fait, le Représentant de l’Agence onusienne, Pr KI-ZERBO Georges Alfred a rassuré le DG de l’ANSS, Dr Sakoba KEITA, que lui et son personnel restent « mobilisés ensemble en vue de la fin de l’épisode explosif de gastro-entérite collective qui revêt les allures d’une TIAC ».

A noter qu’une TIAC est un foyer de toxi-infection alimentaire collective qui se définit par l’apparition d’au moins 2 cas groupés, d’une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire (sauf botulisme où 1 cas suffit à déclencher l’alerte).

Département Communication et Mobilisation sociale de l’ANSS