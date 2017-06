Accident de Kouroussa, Kankan organise une lecture du Saint Coran.

Vendredi 23 juin, une lecture du Saint Coran a eu lieu pour la mémoire de l’artiste Djoumessi et de cinq de ses amis qui se rendaient à Kankan pour un concert le jour de la fête décédés le mercredi 21 juin dans un accident de la circulation. Cette cérémonie a été placée sous l’égide du ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique qui avait déclaré cette journée comme celle de prière nationale.

Après avoir lu le Yacine à 41 fois et le Katmir, les sages ont formulé des bénédictions et prières afin que Dieu Aie pitié de l’âme des disparus. Prenant la parole les directeurs communal et préfectoral de la jeunesse ont remercié l’ensemble de la jeunesse de Nabaya qui a participé à cette cérémonie. Sidiki Kaba « Belmondo » et Lamine 1 Kaba « Drogba » mettront un accent particulier sur l’idée du ministre qui a décidé d’organiser cette lecture à Kankan.

Quant à Abou Nidal Condé représentant le ministre Siaka Barry et Mohamed Mola Kaba, promoteur culturel tout deux visiblement émus et sous le choc du drame, tout comme Ibrahima Kalil Chérif, cette initiative du ministre Siaka Barry est honorifique et salutaire car, ces jeunes sont morts lorsqu’ils rejoignaient Kankan pour égayer les jeunes.

Après la lecture du Saint Coran, la délégation composée de responsables de jeunes, de promoteurs, de journalistes et de jeunes dynamiques s’est rendue chez la tante de la vedette Djoumessi au quartier Farako2 où émotions et mélancolies s’en ont suivi.

Ces six jeunes tous membres de la structure » force tranquille musique » se rendaient à Kankan pour un concert le jour de la fête de Ramadan mais fort malheureusement, ils ont été victimes d’accident de la circulation survenu le mercredi 21 juin, après que leur véhicule aie buté sur une vache avant de rentrer en collision avec un camion. Bilan six morts dont la vedette Djoumessi aka RNB lord.

Lamine Toutè Kaba