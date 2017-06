Takana Zion : ‘’Même si vous donnez 100 voitures à chaque imam (…), nous combattrons ce régime partial’’

Takana Zion n’est pas content du régime d’Alpha Condé. Le célèbre reggaeman a publié vendredi un message sur sa page Facebook suivie par plus de de 400.000 fans et consultée par VisionGuinee. ‘’Même si vous donnez 100 voitures à chaque imam de la Guinée, une villa à chaque journaliste, 10 sacs de riz à chaque mendiant, nous combattrons de toutes nos forces ce régime partial qui de jour en jour tombe dans la dictature’’, écrit le chanteur qui liste des reproches qu’il fait à l’endroit du régime d’Alpha Condé.

Selon lui, ‘’ce régime a instauré l’ethnocentrisme, inspiré la violence et les règlements de compte, renforcé la haine. Ce régime a légalisé les narcotrafiquants, produit les sextapes, divisé les guinéens’’. Il ajoute : ‘’Ce régime a traumatisé mon peuple en faisant régner l’insécurité et la terreur. Ce régime a fait triompher l’injustice en laissant des crimes impunis. Assassinat d’un journaliste devant le siège de l’UFDG, l’assassinat du ministre Diaouné et de la grande dame au centre émetteur de Kipé’’.

Takana Zion poursuit en estimant que ‘’ce régime est barbare et sans pitié’’. A l’en croire, ‘’il a échoué dès le départ. Vous êtes d’accord avec moi que ce régime est en coma et dans sous peu ce régime ne sera plus. Il aura été la cause de sa propre mort’’.‘’Jeunesse consciente, rejoignez-nous. La révolution pacifique est en marche. C’est maintenant ou jamais A bas la mal gouvernance. 150/777. S’unir ou périr’’, conclut le reggaeman.

Boussouriou Doumba, pour VisionGuinee.Info

