Burkina Faso/Bobo Dioulasso: Journées de Valorisations des technologies, Inventions et Innovations…..

Ces journées ont débuté ce jeudi 21 Juin et se terminent demain vendredi 22 juin 2017, à la maison de la culture de Bobo Dioulasso, dont l’objectif selon les organisateurs ( Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et des Innovations) est de créer un cadre d’échanges et de partage d’expériences entre spécialistes, scientifiques, inventeurs, entrepreneurs, et autres acteurs œuvrant dans le domaine de la valorisation des technologies inventions et innovations au Burkina Faso.

Ainsi, cérémonie d’ouverture des travaux de ces journées, a été présidée par le ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et l’Innovation, en présence du ministre du commerce ; en outre on notait la présence du gouverneur de la région des Hauts Bassins, de la chambre de commerce, de la maison de l’entreprise, de la chambre d’agriculture ,des partenaires techniques et financiers –ainsi que devant les chercheurs et d’autres acteurs évoluant dans le domaine de la recherche scientifique.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur Pr Alkassoum Maiga, prenant la parole à cette occasion, a adressé ses salutations et sincères remerciements au ministre de commerce Stéphane Sanou, pour ses appuis constants et multiformes au système de valorisation des technologies, inventions et innovations, sans oublier les autorités administratives, coutumières et religieuses de la région de Bobo Dioulasso-ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers notamment, l’UMEAO, CEDEAO, FAO, la Coopération Française, et la coopération Suisse.

Pour lui, ces journées de 48 heures à Bobo qui vise à mieux faire

connaitre le concept de valorisation des technologies, inventions et

innovations au Burkina Faso, constitue un cadre d’échange et

d’expérience entre les acteurs concernés. Avant de rappeler que les

premières activités de recherche scientifique au Burkina Faso, ont

commencé au début des années 1920 avec la création des stations de

recherche de Saria en 1923 et de Niangoloko en 1948.

« C’est donc avec clairvoyance que le gouvernement a mis au cœur de sa

politique de développement, la nécessité de valorisation des résultats

de recherche, d’innovations et d’inventions. Il a en effet inscrit

dans le PNDES, de mobiliser les moyens pour la promotion, la diffusion

et le transfert accéléré des technologies et innovations dans le but

d’améliorer la compétitivité des TPE, PME, PMI, et les industries…. »,

Indique Pr Alhassoum Maiga.

Ainsi, selon le ministre, cet engagement de son gouvernement, s’est

traduit entre autres : par le renforcement des capacités de l’agence

nationale de valorisation des résultats de la recherche et de

l’innovation ( ANVAR) et la mise en route d’importants projets de

valorisation de résultats de recherche. Il s’agit du projet du Parc

d’Innovation de Bagré Pole, du projet de Valorisation des produits

locaux, et du projet Mais UEMOA, qui vise ç valoriser 6 variétés de

maïs à haut rendement dans trois pays de l’espace UEMOA.

Par ailleurs, il a tenu à souligner que cette première édition des

JVTI, est donc une opportunité pour l’ensemble des acteurs

(Universités, entreprises, associations et fédération d’entreprises ),

d’échanger et de s’accorder sur les contours souvent complexes de la

valorisation des technologies et innovations. Car, selon lui, rendre

utilisables et commercialisables les résultats, fait appel à une

démarche métrologique pluridisplinaire qui prend en compte tous les

maillons notamment, la société, l’économie et le niveau de

professionnalisme des utilisateurs.

Pour sa part, le directeur général de l’Agence Nationale de

Valorisation des résultats et Innovation Dr Brehima Diawara, à

l’occasion de l’ouverture des travaux de ces journées, a souhaité la

bienvenue à tous les invités et participants à cette première édition

des journées de valorisation des technologies inventions et

innovations.

Une occasion pour lui de rappeler à l’assistance qu’à l’origine ANVAR,

a été créé par le CNRST, pour répondre aux préoccupations des

chercheurs en matière de valorisation de leurs résultats de la

recherche, et les premiers pas d’ANVAR ont ainsi été réalisé au sein

de CNRST.

En effet, selon lui les missions précises d’ANVAR, consiste entre

autres : traduire dans les faits la liaison recherche-développement

par une exploitation rationnelle et systématique des résultats de la

recherche, promouvoir les innovations technologiques importées et

adaptées aux conditions locales, promouvoir les

technologies/innovations endogènes, promouvoir la propriété

intellectuelle, et garantir les intérêts des chercheurs et des

innovateurs.

C’est pourquoi, il a tenu à souligner que la vision qui guidera la

conduite des activités de la stratégie de son agence est qu’à terme «

les acteurs du développement utilisent régulièrement les technologies,

les inventions et les innovations pour améliorer leurs systèmes

productifs et leurs conditions de vie et cette utilisation contribue

au développement socio-économique durable du pays »

En tout cas, ces journées, ont permis aux participants venus de tous

les horizons de confronter leurs idées, et d’échanger sur la nécessité

de mettre au cœur de leurs préoccupations la recherche , la

valorisation, l’innovation et l’invention, pour une meilleure

coordination des politiques en matière d’industrialisation du Burkina

Faso en particulier et de l’Afrique en général.

Pour l’heure, la balle reste dans le camp des politiques de soutenir

et encourager les chercheurs africains pour leur permettre de

s’exprimer en toute indépendance à travers des financements

conséquents pour la concrétisation des projets innovants susceptible

de booster l’économie africaine.

Amara Sylla pour www.radio-kankan.com