Le romancier guinéen Tierno Monénembo récompensé par l’Académie française

Le grand écrivain guinéen Tierno Monénembo, lauréat du prix Renaudot en 2008, a été distingué jeudi par la plus prestigieuse récompense de l’Académie française, le Grand prix de la francophonie. Le romancier, auteur notamment du « Terroriste noir » récit sur la vie d’Addi Bâ, un Peul de Guinée, héros de la Résistance française, membre du premier maquis des Vosges et fusillé par les nazis en 1943, est également connu pour avoir dénoncé le silence de la communauté internationale après le massacre de plus de 150 civils par l’armée en septembre 2009 à Conakry.

« La Guinée se meurt, le monde a le droit de le savoir, le monde a le devoir de s’en indigner. Les Guinéens méritent la compassion des autres nations », avait écrit l’écrivain dans une tribune publiée par Le Monde affirmant « la Guinée se meurt, et il y a cinquante ans que cela dure: cinquante ans d’indépendance, cinquante ans d’enfer! ». Auteur d’une douzaine d’ouvrages, la plupart édités au Seuil, Tierno Monénembo, 69 ans, grande voix de la littérature africaine, possède un style unique alternant gravité et légèreté.

Le grand prix de la Francophonie est doté de 30.000 euros.

Au total l’Académie française a établi un palmarès qui comprend 63 distinctions.

Parmi les personnalités honorées figurent le comédien Philippe Caubère, prix du Théâtre et le chanteur Gérard Manset récompensé par la Grande médaille de la chanson française. L’écrivain Charles Juliet, 82 ans, a reçu le Grand prix de littérature pour l’ensemble de son oeuvre tandis que le cardiologue franco-libanais François Boustani a reçu la Grande médaille de la francophonie.

Le cinéaste Stéphane Brizé, réalisateur notamment de « La loi du marché » a été récompensé par le prix du cinéma René Clair. Auteure remarquée du roman « Tropique de la violence » sur la tragédie des kwassa-kwassa entre les Comores et Mayotte, Nathacha Appanah a reçu quant à elle le prix Anna de Noailles.

Du côté de la poésie, le grand prix a été remis au poète haïtien Anthony Phelps pour l’ensemble de son oeuvre. Chaque année, l’Académie française remet ses prix dans tous les domaines de la culture pourvu qu’ils fassent usage de la langue française. Le plus connu de ses prix, le Grand prix du roman de l’Académie française, sera quant à lui décerné comme d’habitude cet automne.

