Le Ministère de la Culture, annonce le decès du leadeurs du Groupe Force Tranquille Musique: Yamoussa DJOUMESSI

Le Ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique, a la profonde douleur d’informer l’ensemble des Artistes, Holmes de Culture, le personnel du Département et le Peuple de Guinée, du décès des artistes du Groupe Force Tranquille Musique: Yamoussa DJOUMESSI, laye KONATE, Mohamed KONATE, Lanciné CONDÉ, Abdoulaye CONDÉ, Tidiane CAMARA. décès survenu dans l’après midi du Mercredi 21 Juin 2017 des suites d’un accident de la circulation à quelques kilomètres de Sarayah, Préfecture de Kouroussa.

A cette douloureuse occasion, le Ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et remercie Les Autorité territoriales de Kouroussa et de Kankan pour la prompte assistance apportée aux victimes, dont les dépouilles mortuaires sont en cours d’un transfèrement sur Conakry. Le Ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique invite les familles des disparus à se présenter demain Vendredi 23 Juin 2017 pour la levée des corps à la morgue de l’hôpital Ignace Deen à partir de 7 heures. Que l’âme de nos jeunes artistes reposent en Paix. Amen!

Jean Baptiste Williams. Direction Nationale Culture.