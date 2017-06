Attendu à Kankan pour un concert, l’artiste (RNB-LORD) Djoumessy est décédé avec son staff

TAKANA ZION: J’adresse mes condoléances les plus attristées aux différentes familles éplorées et à toutes la jeunesse guinéenne suite à un accident ayant conduit aux décès tragiques de cet jeune artiste Doumeyssi avec ses amis sur la route pour kankan dans le but d’un concert après la fête ! Toujours dans nos prières! Amen

Le mouvement Gaza et L’ONG AJLUDD se sont rendue a l’instant a l’hôpital préfectoral de kouroussa pour rendre un dernier hommage a nos frères disparu. Selon des témoignages en place ils ont été renversé par ce camion qui à frappé une vache qui finalement à perdu l’équilibre et aller renversé nos frères qui leurs conduit immédiatement à la mort. Le chauffeur et le véhicule sont a la disposition des autorités….

Que votre âme se repose en paix.