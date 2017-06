Avec le remarquable soutien institutionnel de Reporters Sans Frontières et de certains amis résidant en Allemagne, c’est le 27 juillet 2016, qui coincida avec mon anniversaire, que j’ai foulé le sol français, en provenance de Dakar où les autorités sénégalaises, en complicité avec l’ambassade de Guinée au Sénégal, s’apprêtaient à m’expulser du Sénégal. Je n’en avais jamais parlé.

Pour des raisons de sécurité, Reporters Sans Frontières et bien des proches m’avaient conseillé d’aller vivre momentanément et discrètement en province. C’est ainsi qu’un frère doublé d’un ami – dont je tais volontairement le nom – m’a offert l’hospitalité à Clermont-Ferrand, ville-capitale de la marque de pneu Michelin et de l’usine qui édite le franc CFA, située à près de 400 km de Paris.

Sans trop de détails, j’ai discrètement passé sept mois à Clermont-Ferrand pour le suivi de ma demande d’asile. Pour les raisons de sécurité supra-mentionnées, bien que vivant à Clermont-Ferrand, je me suis toujours annoncé dans mes écrits comme étant Paris.

Après l’aboutissement des démarches admnistratives afférentes à ma demande d’asile, le duo « Reporters Sans Frontières – La Maison des Journalistes » m’a aidé à m’installer à Paris, le mois de mai dernier, sans aucun frais à ma charge. En fait, « La Maison des Journalistes » est une structure créée par l’Association des grands médias français (RFI, FRANCE24, PARIS MATCH, TF1, FRANCE TÉLÉVISIONS, LES ÉCHOS, CPJ, etc) dont la vocation est d’accueillir, d’héberger, de protéger et d’accompagner les journalistes exilés en France, dont les dossiers ne souffrent d’aucune ambiguïté.

Pour ce faire, la Maison des Journalistes, située en plein coeur de Paris dans le quinzième arrondissement, dispose de quatorze logements entièrement équipés, avec toutes les commodités requises. Toutes les nationalités s’y retrouvent. Actuellement, nous sommes seulement deux africains noirs, une rwandaise et moi, parmi les quatorze résidents de la Maison des Journalistes de Paris.

Les logements sont baptisés aux noms des médias partenaires de la Maison des Journalistes. C’est ainsi que le mien est étiqueté « Paris Match / Groupe Bayard ». Quelle coïncidence heureuse! En fait, après la lecture, le sport, spécifiquement le football, est ma passion. Mes équipes préférées sont Chelsea, Réal et PSG.

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des Journalistes qu’elle héberge, la Maison des Journalistes négocie en leur faveur des séances de formation, des animations dans certains lycées français, des stages et visites guidées dans les grands médias de la capitale française.

C’est ainsi que des journalistes résidents de la Maison des Journalistes, anciens et actuels, ont bénéficié, ce mercredi 21 juin 2017, d’une visite guidée au siège de FRANCE TÉLÉVISIONS, qui regroupe » France1, France2, France3, France4, France »O » et France5. Le constat se passe de tout commentaire, tant et si bien que l’investissement est énormissime. Ça s’appelle à voir absolument. Je vous propose, ci-dessous, quelques images de cette visite guidée et vous prie, adorables amis, de bien vouloir vous joindre à moi, pour remercier Reporters Sans Frontières et la Maison des Journalistes, pour leur générosité et leur soutien de taille à mon endroit.

Mandian SIDIBE, Journaliste exilé à Paris