Mobilisation réussie pour le NON au référendum : Les leaders de l’opposition mis sur le banc de touche

Au cours de cette grande marche contre le projet de révision constitutionnelle, certains chefs de file de l’opposition, à savoir Soumaïla Cissé, Modibo Sidibé, Tiébilé Dramé et Mme Sy Kadiatou Sow ont été ignorés, bien qu’ils aient répondu présents

Après le quitus d’une majorité des députés de l’Assemblée Nationale (AN), les appels ne cessent de se multiplier pour et contre ce projet de révision constitutionnelle. Ainsi, dans la dynamique de cette révision constitutionnelle, une grande marche a été organisée samedi dernier. C’est à l’initiative de plusieurs mouvements de la société civile (Plateforme Antè Abana ; Ne Touche pas à ma Constitution ; le Mouvement : le Mali appelle) ; les partis politiques (URD, Fare An Wuli, Parena etc) ; la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) ; des fans de l’animateur Ras Bath ; des leaders religieux (Chola Bayaya Haïdara) etc.

Ce sont des milliers de personnes qui ont répondu à l’appel de leurs leaders, malgré l’observation du jeûne en ce mois béni de ramadan. Partie de la place de la liberté, en empruntant la voie serrée de l’Hôtel Palace de Nuima Belliza pour prendre fin devant la Bourse de travail, cette marche doit avoir servi de leçon pour les leaders politiques qui n’ont pas pu s’afficher. Chose qui démontre à suffisance, le ras le bol que le peuple commence à avoir de ces leaders politiques. Bien que la cause soit nationale et patriotique, ces jeunes regroupés en association, en mouvement et même en partis politiques veulent des gens nouveaux pour conduire la destinée du pays.

Sinon comment que dans une manifestation réussie comme celle-là, qu’un Soumaïla Cissé, un Tiébilé Dramé, un Modibo Sidibé et autres soient privés de parole. Ils pensaient pouvoir profiter de la situation pour étaler leur charisme. Mais tel n’a été le cas. Une fois de plus, ils ont passé à côté du sujet. Mais ayant compris que cette marche émane d’un mouvement d’ensemble, l’équipe de la commission d’organisation, composée de jeune a permis à certains très appréciés de la scène politique d’exprimer leur ras-le-bol. Il s’agit : de l’honorable Amadou Thiam de l’Adp-Maliba, de Zoumana Sacko, ancien Premier Ministre. Pour le reste, ce sont les jeunes, notamment, Amadou Djigué dit Djeff, Ras Bach, Chola Bayaya Haidara qui se sont adressés à la foule. Dans cette atmosphère surchauffée, Amadou Thiam a lu une déclaration dont la teneur vise un retrait pur et simple de ce projet de révision constitutionnelle. Ras Bach et Chola Bayaya Haidara se sont aussi adressés à la foule pour dire non au referendum.

Est-ce à dire que c’est la fin qui se dessine pour les leaders classiques de l’opposition ? En tout cas, la jeunesse est en train de s’assumer pour une éventuelle relève. Elle refuse que les anciens mènent la danse.

Diakalia M Dembélé

Source; www.maliweb.net