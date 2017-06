MATAM: Lancement des épreuves des examens pour la rentrée en 7ème année 2016-2017

Dans le souci de rendre performant le système éducatif guinéen, la Direction Communale de l’Education de Matam a effectué le lancement des épreuves des examens pour la rentrée en 7ème année 2016-2017. Ce lancement a été faite ce lundi 19 juin 2017 par le ministre des pêches de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime M. André dans l’enceinte de l’école primaire de Coleah Lanseboundj dans la commune de Matam avec pour thème : tolérance zéro.

A Matam la Directrice Communale de l’Education de Matam (DCEM), Hadja Hassanatou Dine Diallo a dit que, l’examen de fin d’étude élémentaire au titre de l’année scolaire 2016-2017 présente au certificat de fin d’étude élémentaire 4.349 candidats dont 2.085 et 306 surveillants repartie en 16 centres soit 48% des filles dans toute la commune de Matam.

Pour le secrétaire général de la commune de Matam, Mamadi Nabé, a au nom de ces collègues de la Commune de Matam souhaité la bienvenue à ses hôtes avant de signifier les immenses efforts consentis par le gouvernement de Mamady Youla à travers le Pr. Alpha Condé, président de la République chef de l’Etat et président en exercice de l’Union Africaine pour la qualification du système éducatif guinéen.

Dans son intervention le ministre de la pêche de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime M. André Loua représentant du gouvernement ,a quant à lui réitéré aux surveillants qu’en République de Guinée , le gouvernement veut qualifier le système éducatif et pour ce faire , il faut une éducation de qualité et donc , nous prions aux surveillants qu’ils ne soient pas laisser embarquer par la fraude au cas ou un surveillant sera pris en flagrant délit l’intéressé sera poursuivis conforment à la loi .Par ce que , c’est la tolérance zéro .Donc au nom du gouvernement nous comptons l’engament et la discipline des élèves cela veut dire que le comportement de ces élèves ne me surprendra pas pour affronter à cet examen. Le ministre André Loua a aussi fait savoir à la presse que ces candidats seront suivis et encadré par 306 surveillants salles de classes et 56 secrétaires de centre.

Dans la commune de Matoto, 19.135 candidats affrontent, dont 9.766 affrontent cet examen. Ils sont répartis dans 59 centres d’examen. A Kaloum, 1676 candidats, dont 834 filles, répartis dans 58 salles de classes et 116 surveillants, 36 agents de sécurité, 24 agents de santé. Au niveau de la commune de Ratoma, ils sont au total 18.298 candidats, dont 9.045 fille, répartis dans 658 salles de classes, avec 1.316 surveillants.

Et à la commune de Dixxin, ils sont au nombre de 4012 candidats, dont 271 filles, répartis dans 10 centres d’examens

Il faut toute fois noter que le démarrage de cet examen a connu au premier jour l’épreuve de la Rédaction et celle de la géographie.

Naby Camara