CAPITALE MONDIALE DU LIVRE: SANSY KABA FÉLICITE LA SMB POUR LA CONFECTION DES DEUX MONUMENTS

A l’occasion de la journée internationale de l’enfant africain, au pont 8 novembre de Conakry, la cérémonie d’inauguration des œuvres monumentales en aluminium de Stephen Cipre , pour marquer l’année du livre en Guinée a eu lieu ce vendredi 16 juin 2017, en présence de plusieurs personnalités du pays.

Dans son intervention, l’artiste créateur des deux monuments en aluminium, Stephen Cipre, a dit : » ll y a de cela un an et demi que je suis sur ce projet de ces deux monuments. Le monument du livre en aluminium pèse 6t. 5 et fait à peu près 4 mètres de hauteur. Celui de Nelson Mandela est une peu plus petite mesure 3 mètres de hauteur et pèse 2tonnes. 2. Il y a 10 ans de cela, le palais princier de Monaco nous a commandé de faire le portrait de Gracekely pour offrir à Nelson Mandela. J’ai eu la chance d’avoir une sculpture pour Nelson Mandela en Afrique donc c’est une fierté pour moi « , s’est-il réjoui

Selon lui, il y a huit tonnes (8 t) de matière qui sont parties de Conakry pour la France et de la France pour Conakry avant de parvenir techniquement à la réalisation de ce projet.

De son côté, le Commissaire général de Conakry capitale mondiale du livre, Sansy Kaba, a remercié la fondation (SMB) qui a eu confiance au commissariat dès les premières heures : » Lorsqu’on souhaitait marquer Conakry capitale mondiale du livre par des monuments. Il n’ont pas hésité à nous répondre affirmativement et aujourd’hui vous voyez les deux œuvres monumentales à Conakry »

Et d’ajouter : »l’espace que vous voyez aujourd’hui va devenir la place du livre à Conakry, où les enfants, les familles vont venir s’épanouir. Par ce que nous allons ériger un point de lecture pour permettre au Guinéens de venir s’instruire. » a-t-il conclu.

Ibrahima N’diaye