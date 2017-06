Guinée : la société minière française Alliance Minière Responsable (AMR) conclut une alliance avec la Société Minière de Boké (SMB)

( AMR ) – La Guinée est en mesure de devenir leader des exportations de bauxite au niveau mondial. La société minière française Alliance Minière Responsable (AMR) a conclu un accord de production avec la Société Minière de Boké (SMB), une co-entreprise détenue par l’entreprise française de logistique UMS International, l’armateur singapourien Winning Group et la société productrice d’aluminium chinoise Shandong Weiqiao. Cette alliance offre à la Guinée une capacité de production supplémentaire pour l’exportation d’une bauxite de meilleure qualité et à un prix plus compétitif.

L’efficacité opérationnelle du projet est garantie par sa localisation stratégique, à 2 km d’une route minière menant au port fluvial d’exportation en activité de SMB-Winning Africa Port, à Dapilon. La mutualisation des infrastructures de proximité existantes constitue la meilleure option logistique en vue de réduire les impacts environnementaux et sociaux négatifs liés au transport du minerai extrait de la zone du permis d’AMR. Le projet bénéficiera en outre de l’expertise complémentaire des deux partenaires, tant sur le plan technique que sur les questions d’intégration environnementale et sociale.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat solide avec un acteur de classe mondiale déjà impliqué dans la mise en valeur des ressources guinéennes. SMB est un acteur capital du développement socio-économique local, conscient de la nécessité d’inscrire ses projets miniers de manière durable dans les territoires. Trouver un partenaire qui partage nos engagements était un prérequis indispensable pour nous permettre de travailler en confiance. SMB a repris notre cahier des charges pour le respect des communautés et de l’environnement avec un suivi opérationnel quotidien par les équipes d’AMR », détaille Romain Girbal, Président et co-fondateur d’AMR.

« SMB a toujours un attachement particulier au respect de l’environnement et s’engage dans le développement des communautés régionales. Cette alliance s’explique donc par la convergence en termes d’ambitions et d’objectifs de nos deux compagnies. Notre accord permettra également d’atteindre plus rapidement l’objectif de produire 35 millions de tonnes dès 2018, au plus grand bénéfice du pays », ajoute Frédéric Bouzigues, Directeur général de SMB.

À propos d’Alliance Minière Responsable (AMR)

Créée en juillet 2015 dans le but d’exploiter la bauxite en République de Guinée, la société Alliance Minière Responsable (AMR) détient un permis minier dans la préfecture de Boké, une région minière qui possède les plus grandes ressources mondiales en bauxite de haute qualité. L’objectif d’AMR consiste à développer ce projet à court terme en s’engageant sur trois valeurs essentielles : la qualité et la sécurité opérationnelles, l’intégration du projet à son environnement naturel et humain et la transparence vis-à-vis des autorités guinéennes et des populations. Pour plus d’informations, visitez amrbauxite.com

À propos de la Société Minière de Boké (SMB)

Ce sont 3 partenaires mondiaux qui se regroupent : dans le domaine de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd est l’un des plus grands armateurs asiatiques et le principal transporteur de bauxite vers la Chine ; UMS, présente en Guinée depuis plus de 20 ans, est une société de transport et de logistique leader de son secteur en Afrique de l’Ouest, certifiée ISO 9001 depuis 2010 ; Shandong Weiqiao est une société chinoise leader dans la production d’aluminium, forte de 160 000 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars US

Source; www.agenceecofin.com