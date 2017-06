LE JOURNALISTE CHRONIQUEUR CAMEROUNAIS, J. REMY N’GONO, S’ATTAQUE VIOLEMMENT AU PRÉSIDENT GUINÉEN

Que reproche, au juste, le journaliste Jean Remy N’Gono au président guinéen Alpha Condé? A lire sa chronique dénommée « Langue serpentine », souvent publiées sur son compte facebook, on s’aperçoit que Remy ne fait guère de cadeau au président guinéen, surtout dans sa dernière chronique qui a pour titre « Langue Serpentine: Alpha Condé devient président de l’ONU »

C’est une satire dans laquelle tout passe. Il emploi des mots assez virulents contre Alpha Condé, cela parce-que, ce dernier a proposé ses services au roi Saoudien pour l’aider à résoudre les problèmes diplomatiques avec le Qatar. » Alpha CONDÉ estime qu’il est le seul médiateur mondial à réconcilier tous les pays du Golfe là où ni les États-Unis, ni la Russie, encore moins l’Allemagne et la France n’osent s’aventurer.

Alpha CONDÉ a-t-il déjà réussi à résoudre les conflits contre les étudiants et ses électeurs à qui il avait promis : 《 une tablette par étudiant; une machine pour chaque couturier 》? Ce Président pigeon -voyageur a -t- il eu le temps d’organiser ne seraient -ce que les élections municipales depuis 7 ans? A-t-il réussi à résoudre les problèmes d’électricité et d’eau dans son pays? Comment Alpha COCHON qui vit sur les montagnes d’ ordures à Conakry, la ville- dépotoir la plus salle du monde, peut-il aller s’ occuper des problèmes des riches qui vivent dans des palais dorés? » écrit Rémy qui enchaîne en revenant sur les crises dans certains pays africains. Pour lui, le président en exercice de l’UA aurait dû, d’abord, intervenir dans ces pays avant de proposer une quelconque médiation ailleurs.

« Depuis qu’ il est devenu Président de l’ Union Africaine, Alpha OMEGA a réussi quelle médiation en RDC, au Congo, au Tchad, au Cameroun, en Côte d’ Ivoire, au Burundi et même chez lui où il y a des conflits entre le pouvoir et l’ opposition? S’est -il proposé comme médiateur entre l’ Afrique du Sud et le Nigeria qui étaient au bord de la rupture diplomatique? Où est donc Alpha CON depuis qu’on esclavagise et tue les migrants Noirs en Libye et d’autres pays du Maghreb? »

Le chroniqueur camerounais se rabat ensuite sur la Guinée, le pays que dirige Alpha Condé et qui connait régulièrement des crises. Selon Remy Ngono, le bilan du président guinéen, après 7 ans, est un échec et il ne semble pas s’en soucier.

« Alpha CONDÉ, professeur de droit n’applique pas le droit dans son propre pays où les manifestants sont réprimés. Mais il veut aller enseigner le droit international en Arabie Saoudite et au Qatar. Le professeur donneur de leçons du temps où il était dans l’opposition, n’a trouvé aucune solution pour les problèmes quotidiens des Guinéens depuis qu’ il est au pouvoir. À la manière d’un piètre élève somnolent en classe d’examen qui fait semblant de se dépêcher quand on récupère déjà les copies, Alpha CONDÉ qui ne connaît que les formules de la corruption,veut résoudre toutes les équations du monde à la fin de son mandat qui est un échec. Comme le disait Abraham LINCOLN : 《ce que je veux savoir avant tout, ce n’est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter vos échecs 》 ».

Ces attaques contre le président guinéen, ne sont pas une première venant de ce journaliste condamné dans son pays en 2003 pour offense contre le chef de l’Etat, Paul Biya. A sa libération, au bout de 6 mois, il s’est envolé sur la France ou il vit et prend part à des émissions radiophoniques sur RMC et sur RFI. Connu pour ses proverbes africains prononcés à chacun de ses propos, il d’aucun estime qu’il est souvent dominé par la passion dans ses interventions sur RFI, dans l’émission Radio Foot Internationale.

Ces propos ne sont pas du gout de certains guinéens qui pense que Remy Ngono devrait parler des problèmes de son pays le cameroun ou le président, Paul Biya, est au pouvoir depuis plus de 30 ans. D’autres par contre pensent qu’au nom de la liberté d’expression, ce journaliste est libre de s’attaquer à qui il veut , tant qu’il reste dans son registre.

En février 2o17, il avait à nouveau publié une chronique dans laquelle il s’attaquait au président guinéen. « LANGUE SERPENTINE: ALPHA CONDÉ, PRÉSIDENT DE L’ UNION DES ASSASSINS AFRICAINS » avait il titré à l’époque.

