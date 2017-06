GUINÉE : INAUGURATION DU PONT DE KAKA CE JEUDI 15 JUIN

Guinée: Le pont de Kaka, 230m de long sur 12m de large, dans la préfecture de Coyah, financé sous forme de don non remboursable par le gouvernement japonais pour un montant de plus de plus de 81 milliards 500 millions GNF, sera inauguré, jeudi, 15 juin 2017, a-t-on appris de source informée dans la préfecture.

C’est l’entreprise Dai Nipon Construction (DNC) qui a exécuté les travaux sous le contrôle d’un Bureau japonais.Ce pont comprend une chaussé de 8m en deux voies de 4m chacune, deux trottoirs de 1m50 chacun, deux garde-corps de 0m25 chacun.Achever après une interruption due à la maladie à virus Ebola, le pont sera inauguré par les autorités guinéenne et japonaise.

Source : AGP