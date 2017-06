L’UA promet de stabiliser la Somalie malgré la hausse des attaques des Shebabs

MOGADISCIO, 15 juin (Xinhua) — La Mission de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM) a déclaré qu’elle allait aider à stabiliser et à renforcer la sécurité en Somalie malgré la hausse des attentats terroristes lancés par les militants shebabs.

Le représentant spécial du président de la Commission de l’UA (SRCC) pour la Somalie, Francisco Madeira, a salué les forces de sécurité nationales somaliennes pour la réponse rapide apportée à l’attaque terroriste contre un hôtel et un restaurant de Mogadiscio mercredi. « L’acte de bravoure dont ont fait preuve les forces de sécurité doit être salué et est la preuve que les réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre du nouvel Accord national sur l’architecture sécuritaire prennent forme et commencent à donner des résultats positifs », a déclaré M. Madeira dans un communiqué.

L’attaque contre le restaurant Pizza House et l’hôtel Posh a fait au moins 18 morts et 19 blessés.

Les militants shebabs ont revendiqué l’attaque: un kamikaze conduisant un véhicule piégé a visé les clients d’un restaurant et de l’hôtel adjacent. Les six militants, qui ont pris le contrôle du restaurant, dont un kamikaze, ont été tués par les forces de sécurité somaliennes. M. Madeira a déclaré que l’attaque contre des civils mercredi soir était une tentative désespérée des terroristes d’attirer l’attention publique, après avoir subi de lourdes pertes au cours des opérations récentes menées par les forces somaliennes du gouvernement.

Le représentant de l’UA a indiqué que l’opération de sécurité en cours, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne de stabilisation de Mogadiscio, et les autres opérations qui visent les camps des Shebabs ont beaucoup affaibli les militants.

« L’AMISOM salue les forces du gouvernement pour leur courage et promet de continuer à les soutenir pour assurer la pacification totale de la Somalie », a expliqué M. Madeira. « L’unité et la résilience des Somaliens vaincront ceux qui tentent de propager la terreur en méprisant le caractère sacré de la vie humaine », a ajouté M. Madeira.

