La presse guinéenne en deuil: Assan Abraham Keita N’est plus

Le doyen Assan Abraham Keita nous a quittés ce matin, après avoir rendu un très grand service au groupe le Lynx-Lance. J’ai été informé depuis Abidjan, où je me trouve actuellement. J’ai connu Assan lorsque je suis arrivé au journal le lynx en 1995 en qualité de journaliste reporter. Très humoriste et serviable, il m’a accueilli à bras ouvert avec d’autres responsables du journal. J’aimais bien faire corriger mes textes par lui, parce qu’il le faisait avec humour, sans choquer. Sincèrement, nous apprenions auprès de ce doyen qui avait une grande culture et maîtrisait bien la langue de Molière.

Avec feu Sekou Ahmadou Condé qui était le secrétaire général de la rédaction, les deux rédacteurs, le premier, très courtois, souriant et le second, dur et très exigeant, formaient un duo infernal autour de Diallo Souleymane, le grand patron du groupe lynx-lance. Assan était le véritable rédacteur en chef, incontournable, car il relisait tous les textes avant le BAT ( bon à tirer). De Souleymane Diallo au dernier reporter. Il ne quittait jamais la salle de montage, où il y avait une complicité entre lui et les secrétaires chargées de la saisie des textes. Disponible, il restait toujours auprès du monteur, Ahmadou Diallo jusqu’à la sortie du dernier canson. Personnellement je garde un très bon souvenir de Assan Abraham Keita. Même ayant quitté le groupe, nous avons été très complice et notre relation était un peu comme entre un élève et son maître.

La nouvelle de sa disparition me laisse sans mot. Il faut rappeler que le défunt a passé le clair de sa jeunesse en Côte d’Ivoire avec Diallo Souleymane, Bah Lamine, Prosper Doré, Doré Kayoko et bien d’autres plumes du Lynx. Je présente toutes mes condoléances au groupe Lynx ainsi qu’à sa famille.

Par Ibrahima Sory Diallo