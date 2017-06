MESRS – FIN DU RECENSEMENT BIOMETRIQUE : LES LISTES DES ETUDIANTS ET ENCADREURS DANS LES IES OFFICIELLEMENT TRANSMISES

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique annonce la fin du processus de recensement biométrique des étudiants et encadreurs dans les Institutions d’Enseignements Supérieur de Conakry et de l’intérieur du pays.

Suite à cette opération, les listes générales de tous les Etudiants « biométrisés » au sein des Institutions d’Enseignement Supérieur ont été transmises. L’objectif est d’associer tous les acteurs concernés en vue de procéder à la vérification des données et l’intégration des différentes remarques et suggestions afin de finaliser les effectifs.

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, après concertation avec tous les acteurs, procédera à la finalisation et la publication du rapport final de l’opération de recensement biométrique.

Le Ministère remercie toutes les Institutions d’Enseignement Supérieur pour leur disponibilité et accompagnement durant cette opération. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement