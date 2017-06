Guinée, il faut plusieurs Jonas Diallo ! (Edito)

La surprise présidentielle prendra certainement du coup tout le monde à quelques encablures de la fin du deuxième mandat d’Alpha Condé. Aujourd’hui dans l’arcane du pouvoir certains cadres aux côtés du président ont montré leurs limites. Des ambitions politiques qui se moulent avec l’affichage de tête de technocrate. Mais à certain égard l’opinion sait désormais qui est capable de donner de bons résultats au président Alpha Condé au mitan d’un deuxième mandat qui s’annonce déterminant.

Ce fils de wassolon est très discret et forcené des grands principes administratifs. Certains affidés du sérail lui en veulent parce que cet autre homme du président dans le cadre du travail ne connaît que procédures et honnêteté. Cette valeur fait de lui en quelque sorte le guerrier réformateur. Venu de très loin, il n’est pas descendu par hasard comme bon nombre de personnes qui se font parachuter au gré de la politique politicienne. Lui, Jonas Mukamba Diallo serait cet autre véritable affidé du Président qui pourrait faire avancer la situation, notamment celle d’une réforme administrative efficace pour le bénéfice du peuple. L’homme est très ardent en ce qui concerne les principes administratifs. Cette compétence fait de lui l’exception dans le deuxième cercle de l’entourage du Président.

Aussi, sa ferveur pour les procédures fait encore de lui une nouvelle fois une rare denrée parmi tant d’autres qualités requises. Evidemment, aujourd’hui en Guinée tout se résume en politique politicienne. Des cadres médiocres et véreux trainant des casseroles, empruntent ce chemin pour détourner l’opinion nationale, en évoquant des sujets inutiles pour le développement de la Guinée. Par ailleurs, dans la profondeur de cette problématique, il y a évidemment des cadres compétents qui croupissent dans l’ombre à cause des semeurs d’intrigues au palais, ce qui n’échappe pas à l’opinion nationale.

Sans démagogie, il faut plusieurs Jonas Mukamba Diallo autour du président Alpha Condé dans le sens d’une gouvernance de compétences, où les discours qui ensommeillent le peuple deviennent obsolètes. Osons dire les choses telles qu’elles sont, la Guinée a besoin aujourd’hui d’une administration forte, jeune et compétente. La Guinée a besoin d’institutions fortes et d’une administration dynamique et pérenne pour assurer son développement économique et social. Alors trouvons plusieurs Jonas Diallo pour que l’administration puisse enfin bouger dans le sens de l’efficacité !

Jeanne Sylla