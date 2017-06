47% de suffrages exprimés aux législatives françaises

Le premier tour des élections législatives française s’est déroulé le 11 juin 2017. Seuls 47,62% des électeurs ont exprimé leur choix. De facto, la prochaine Assemblée nationale ne pourra donc pas représenter les Français.

La constitution française ne prévoit pas cette situation. Il s’agit de la plus importante crise de légitimité depuis la défaite de Napoléon III à Sedan, l’invasion prussienne et la Commune de Paris, il y a un siècle et demi.

Source: Réseau Voltaire

Voltaire, édition internationale