La Namibie mise sur les énergies renouvelables pour assurer l’électricité abordable aux populations

WINDHOEK — La politique de l’énergie renouvelable de la Namibie qui est en train d’être approuvée par le Cabinet est destinée à faire de l’énergie renouvelable un moyen d’élargir l’accès à l’électricité abordable dans le pays, a déclaré lundi le chef de direction de la Commission de contrôle de l’électricité (CCE), Foibe Namene. Mme Namene a affirmé dans un communiqué que la politique devrait également accélérer la croissance du secteur des énergies renouvelables et améliorer la chaîne de valeur dans le secteur.

« La politique permettra également une plus grande participation des Namibiens dans le secteur des énergies renouvelables », a-t-elle ajouté. Mme Namene a affirmé que la Namibie devrait exploiter les ressources énergétiques renouvelables pour le développement des ressources humaines, des compétences et de transfert de technologie, ainsi que la création d’emplois et la réduction de la pauvreté.

Source: (Xinhua)