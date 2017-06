Crise dans les pays du Golfe: voici la déclaration du ministère des Affaires Etrangères de la Guinée

Conakry, 12 juin 2017 – En référence à la correspondance de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE, adressée à Son frère, Sa Majesté, le Roi Salman Bin Abdul AZIZ al SAOUD, Serviteur des deux Saintes Mosquées, Roi de l’Arabie Saoudite, relative à la crise entre le Royaume d’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes-Unis, le Bahreïn et le Qatar, le Gouvernement de la République de Guinée réitère son engagement à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme sous toutes leurs formes.

A cet égard, il exprime son soutien indéfectible aux efforts et actions pris par le Royaume d’Arabie Saoudites et les Emirats Arabes-Unis, afin de faire sécher les sources de financement de ce fléau.

