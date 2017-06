Reprise des manifestations de rue de l’opposition républicaine: C’est dès après le ramadan, selon son porte-parole

Cette annonce a été faite après la plénière du lundi dernier au QG de l’UFDG. A en croire Aboubacar Sylla ‘’c’est une série de manifestation qui sera lancée dans les différentes communes de Conakry dès la fin du mois saint de Ramadan’’, a instruite M. Sylla aux hommes de média.

« Nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras et nous faire rouler, comme on le dit souvent, dans la farine avec un comité de suivi mis en place depuis huit mois et dont le résultat n’est pas encore visible », a-t-il lancé. Come pour dire, que la fête de Ramadan sera très chaude pour les citoyens de Conakry.

La rédaction