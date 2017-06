Burkina Faso/Bobo Dioulasso: Le député Rasmané fait un don de vivres aux fidèles musulmans !

Le dimanche 11 Juin 2017, a eu lieu dans la région de Bobo Dioulasso, une remise de vivres aux fidèles musulmans de la région de Bobo Dioulasso. Ce geste magnanime a été offert par le député de la majorité présidentielle Honorable Abdoulaye Rasmané Ouédraogo.Ce don est composé de 85 sacs de riz, des sacs spaghettis, de sucres…

Cette cérémonie a enregistré la présence du Maire Central de la commune de Bobo Dioulasso Boureima Sanou et tous les Maires de l’arrondissement de Bobo Dioulasso ; en outre on notait la présence du député de l’opposition Moussa Zerbo de l’Union pour le Changement (UPC), Célestin Boyo Koussoubé président de Conseil Régional de Bobo

Dioulasso-ainsi que devant Adama Sanou représentant du chef des Bobos Mandarins. Également, on notait une forte mobilisation des populations des communes concernées.

Ainsi, prenant la parole au nom de la communauté Bobos de la région, Adama Sanou, s’est réjouit de ce geste magnanime du député Rasmané Ouédraogo, en cette période de mois de ramadan. Un mois saint et béni, de partage et de renforcement de la fraternité entre toutes les communautés vivant dans la région des Bobos. Avant de rendre hommageà l’ensemble de la communauté Mossies de la région, qui ont toujours

vécu avec les autochtones en bonne intelligence depuis un demi-siècle.

Quant au représentant des Mossies présents dans la région, El hadjSawadogo, s’est également réjouit de ce geste de leur fils, qui a compris le sens de l’hospitalité dont a offert la communauté Bobos aux Mossies dans la région. Il a magnifié l’entente et la fraternité qu’a toujours existé entre la communauté Mossies et les autochtones de la région des Hauts Bassins. Avant de remercier le député pour ce geste magnanime en cette période de ramadan, qui vise à venir en aide aux démunis.

Pour sa part, le porte parole de l’Association du collectif des jeunes musulmans du Burkina Faso, a salué le sens de ce geste de la part de l’honorable Abdoulaye Rasmané ouedaraofgo, qui n’est pas son premier geste à l’endroit des musulmans de la région, avant de décerné au donateur une attestation de reconnaissance pour ce geste combien de fois louable pour son engagement en faveur du rayonnement de l’islam dans la région. Par ailleurs, le Maire de la Commune Centrale de Bobo Dioulasso, Boureima Sanou, a tenu également à remercier le donateur pour ce geste qui exprime en ce mois saint, un signe de partage, de solidarité, et de pénitence entre les communautés . Avant de promettre au donateur que ces vivres seront partagés équitablement aux arrondissements concernés.

Une occasion pour le représentant de la communauté Peulh de Bobo Dioulasso, de salué ce geste de l’honorable, avant d’inviter les autres bonne volontés d’emboiter le pas pour ce mois saint oû tout bon musulman doit s’inspirer de l’exemple de Rasmané Ouédraogo pour aiderceux qui n’en ont pas.

En outre le donateur, l’honorable Abdoulaye Rasmané Ouédraogo, prenant la parole, et très ému, en langue locale Mossies, a indiqué que ce geste est désintéressé et rien politique, et tant que musulman, il est de son devoir en cette période de venir en aide aux démunis.

En tout cas, ce geste magnanime du député Rasmané Ouédraogo, envers les musulmans, n’est rien imaginaire, mais elle est l’expression de la volonté de ce dernier à s’investir et se rendre utile à lan communauté musulmane de Bobo Dioulasso, et doit servir d’exemple d’autres bonnes volontés de lui emboîter le pas.

Amara Sylla depuis Burkina Faso dans la région de Bobo Dioulasso