Le nombre de touristes chinois au Kenya va doubler en 2017

NAIROBI — Le nombre de touristes chinois qui visitent le Kenya devrait doubler en 2017, selon des services kenyans de marketing touristique. La directrice générale du Conseil du tourisme du Kenya (KTB), Betty Radier, a déclaré à Xinhua à Nairobi qu’environ 69.000 touristes chinois sont arrivés dans le pays en 2016. « Nous avons connu une augmentation du nombre de visiteurs chinois au Kenya dans les six premiers mois de 2017 et nous sommes confiants que nous pourrions doubler cette année le chiffre de l’année dernière », a déclaré Mme Radier, à la cérémonie de signature d’un accord entre le KTB et le Kenya Wildlife Service (KWS).

Source: Xinhua