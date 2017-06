Crise dans le Golf: le Maroc propose sa médiation

RABAT — Le Maroc a proposé officiellement dimanche sa médiation pour aboutir à une solution de la crise opposant, d’un côté, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahrein, l’Egypte et d’autres pays arabes et, de l’autre, le Qatar. « Aussi, et si les parties le souhaitent, le Royaume du Maroc est disposé à offrir ses bons offices en vue de favoriser un dialogue franc et global, sur la base de la non-ingérence dans les affaires intérieures, la lutte contre l’extrémisme religieux, la clarté dans les positions et la loyauté dans les engagements », indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Source: Xinhua