Dans le cadre de la valorisation de la religion musulmane, l’Association Musulmane de Banc Bleu a organisé ce dimanche 11 juin 2017

une conférence islamique dans la mosquée de Boulbinet commune de Kaloum; l’objectif était de parler l’importance du jeûne et expliquer l’importance de la nuit du destin aux musulmans pendant cette période de pénitence Selon le conférencier, Elh. Mamadou Saliou Conté, le jeûne est le premier moyen pour effacer un pêché que des musulmans font durant les 12 mois de l’année. « Dans cette période, le tout puissant Dieu oblige à ces hommes de s’abstenir de manger pendant la journée et de tout ce que l’homme a l’habitude de faire pendant les douze mois en termes de mauvais comportement vis-à-vis de la religion. Cependant, tout musulman est obligé de faire ces recommandations que le tout puissant Allah précise dans le Coran », a fait savoir Elh.Conté. Pour ce qui est de la nuit du destin, Elh. Mamadou Conté a fait comprendre aux fideles que, dans cette nuit le Tout Puissant Allah, envoie ou délègue ces anges sur la terre pour venir assister la prière avec l’ensemble des fideles musulmans qui passeront tout leur temps à lire le saint Coran, ou à prier pendant cette nuit du destin ; ces personnes seront récompenser plus de 84 années de prière et, le voila pour quoi la nuit du destin est importante pour les musulmans du monde.

Car, c’est la seule nuit que Dieu pardonne et efface le péché à ces fideles durant l’année ; elle est aussi la nuit la plus importante pour demander le pardon au créateur et, elle aussi la nuit ou le destin de l’homme est prescrit par le Tout Puissant Allah. De son côté Elh Soufouane Camara l’un des organisateurs de cette cérémonie a, quant à lui aussi parlé de l’importance de l’islam à ces Coreligionnaires pendant la deuxième partie de ce mois saint de ramadan. Ensuite, il a fait comprendre aux fideles musulmans que, le jeûne est une obligation. Il n’a pas manqué de signifier aux fideles que, pendant cette deuxième partie nous tendons vers la fin et c’est la période durant laquelle que nous devons implorer la grâce de Dieu prières et jeûne seront récompenser par le tout puissant maitre serviteur. Donc, je profite de l’occasion de dire à tous les musulmans guinéens de fournir beaucoup d’efforts pour que nos péchés soient loués et qu’il guide nos pas dans son paradis éternel.

NABY CAMARA

