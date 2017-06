Côte d’Ivoire-Eliminatoires CAN 2019/Défaite des Eléphants à domicile face au Syli de Guinée (2-3)

Bouaké, 11 juin (AIP)-Recevant le Syli national de Guinée sur le stade de la paix de Bouaké, les Eléphants de Côte d’Ivoire se sont inclinés (2-3), samedi, à l’issue de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football prévue en 2019 au Cameroun.

Après avoir marqué le premier but à la 21e mn, l’équipe nationale de Côte d’Ivoire a été rejointe au score par les Guinéens à la 37e mn grâce à Dialolo Abdoulaye Sadio. Une seconde fois, Serge Aurier et ses camarades vont prendre l’ascendance à la 61e mn, mais très vite le Onze guinéen va égaliser à la 65e mn avant de mener au score grâce au but de Kéita Naby Deco, qui a réussi à battre le portier ivoirien, Gbohouo Sylvain, à la 78e mn. L’équipe ivoirienne dominée…

Source: Agence Ivoirienne de Presse