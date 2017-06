Politique: Les Acteurs politiques échangent sur les systèmes électoraux sous- regional

Dans le cadre du renforcement de systèmes électoraux en Guinée, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec le gouvernement guinéen a organisé ce mercredi 7 juin un atelier d’imprégnation et de croisement des expériences en matière électorale dans la sous-région. Cette cérémonie d’ouverture a connu la présence de M.Bourema Condé ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Bouréma Condé qui entouré par le ministre Conseiller spécial du président de la République, Tibou Kamara, le ministre Thierno Ousmane Diallo de l’Hôtellerie, du Tourisme et de l’Artisanat et celui du Commerce, Marc Yombouno. D’entrée, l’ancien ministre Malien, Mohamed Salia Sokona représentant du Secrétaire Général de la Francophonie, a tout d’abord félicité les acteurs politiques pour ce qu’il appelle la détente observée au cours de ces dix derniers mois.

Il a fait savoir que cet atelier révèle d’une importance particulière en ce sens qu’il devra permettre d’aborder et d’approfondir la réflexion sur un aspect clé de la vie politique nationale et peut-être susciter au-delà des frontières de la Guinée, un débat utile sur l’avenir des organes de gestion des élections mises en place en Guinée et en Afrique, a-t- il souligné. En tout cas , a en croire le ministre Malien, il est aussi une démarche plus crédible pouvant être entreprise dans ce domaine, devrait nécessairement prendre en compte les réalités politiques, sociales économiques et culturelles de chaque pays.

Ouvrant les travaux, le Général Bouréma Condé Condé, le ministre de l’Administration du Territoire a remercié le président de la République, le pr.Alpha Condé pour tenu du de l’atelier avant de rappeler que la République de Guinée a connu plusieurs organes de gestion, de contrôle et de supervision des élections. Il s’agit notamment : De 1991 à 1995, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. En 1998 ,le Haut Conseil aux Affaires Electorales. En 2002, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et le Haut Conseil aux Affaires Electorales.

En 2005 notamment, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et la Commission Electorale Nationale Autonome. De 2010 à nos jours : la Commission Electorale Nationale Indépendante avec pour partenaire technique, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Selon lui, la Guinée n’a pas été à l’abri des différentes remarques liées à des imperfections qui ont marqué leurs processus électoraux. Pourtant, précise-t-il, cette situation constitue une source permanente de contestations avant, pendant et après les élections quand les résultats sont proclamés. On assiste alors à des manifestations meurtrières accompagnées de dégâts matériels et financiers difficilement quantifiables tant ils sont énormes. Les exemples sont légion à travers le monde. Donc ,les leçons des contingences électorales passées, le ministre Condé a souligné que le Gouvernement, est dans sa mission , de paix et prenant acte de la volonté des acteurs politiques et sociaux, a jugé nécessaire de réunir des experts de haut niveau, pour nous mettre à l’école des avantages et inconvénients des différents systèmes électoraux pratiqués dans les mêmes contextes sociopolitiques que notre pays.

NABY CAMARA

656807062/666704687