Société : De qui se moquent les détracteurs de Bobody ?

Depuis quelques temps, Bobodi Camara est l’objet d’une campagne de dénigrement, à cause du ‘’Prix PADEV d’Afrique 2017’’ de la Fondation 225, qu’il vient de remporté le 25 mai 2017, date historique pour des peuples africains, comme l’africain le plus généreux de l’année. Bobodi est décoré pour la preuve de Solidarité, de Paix, d’Union, de Bienfaisance et d’Amour qu’il fait pour ses concitoyens. Le richissime bienfaiteur Bobodi Camara, PDG de Sabou Inter, devient aujourd’hui ‘’ Sa Majesté Nana Kouassi Bobody 1er ‘’, qui veut dire qu’il est désormais le Roi de Kaloum.

Cette couronne reste aujourd’hui à la Une de l’actualité en République de Guinée et à travers le monde, surtout sur les réseaux sociaux avec des internautes qui ne cessent de poster cette image de l’homme, qui a d’ailleurs crée un buez du jamais vu dans l’histoire de notre pays.

Artisan incontournable pour le parti au pouvoir dans la presqu’ile de Kaloum, depuis lors des élections législatives de 2013, le richissime ou le chérif de kaloum s’est investi corps et âme pendant les élections législatives de 2013. Et, depuis cette date, le désormais NANA Kouassi Bobodi 1er ou Roi de Kaloum n’a pas cessé d’accompagner le pouvoir en place. Il a commencé a posé des jalons pour la réélection du président ALPHA Condé aux élections présidentielles de 2015 dès le 1er tour avec plus 62, 83%.

A Kaloum, il a réussi à regrouper pas mal des mouvements de femmes en passant par des mouvements de soutien de jeunes, intitulé kaloum initiative. Comme beaucoup le savent, cette organisation a été un véritable renouveau pour le RPG-Arc en ciel dans les quartiers de Boulbinet, de Teminetaye voire tout le Kaloum en général.

Dans les cinq communes de Conakry, on parle de cet évènement gigantesque du 25 mai 2017. D’aucuns estiment que ce choix de la Fondation Internationale 225 à l’endroit du guinéen est un choix qu’il faut féliciter. Mais par contre, d’autres catégories de personnes, qui n’aiment pas que leur compatriote soit honoré, disent qu’ils sont choqué de voir une fondation ivoirienne décoré Aboubacar Bobodi Camara à ce titre aussi prestigieux d’Afrique. Mais, ceux-là se trompent. Par ce que, l’homme d’affaire Aboubacar Bobodi Camara a reçu ce prix à cause de sa générosité mais aussi, de la confiance du Président de la République qu’il a mérité, pour le développement durable de la Guinée voire de l’Afrique.

C’est pourquoi, en recevant ce prix, Bobodi Camara a tout d’abord dédié ce prix à son papa, Pr Alpha Condé, Président de la République de Guinée, qui a fait de lui, ce qu’il est aujourd’hui. L’heureux bénéficiaire, a ensuite dédié ce prix à toute sa famille, notamment à sa maman, sa femme, ses enfants et à ses frères, ainsi qu’à ses collaborateurs qui ont pris part à cette cérémonie de sacre.

Dans son allocution, il n’a pas manqué de faire comprendre aux invités que son objectif vise à accompagner le pouvoir en place. Avant de préciser qu’il continuera à accompagner le pouvoir pour l’atteinte de sa mission. Alors, ceux qui pensent que Mr Aboubacar Bobodi Camara a ou il est affilié à un parti politique se trompent. Cet homme n’a aucun parti et il n’est affilié à aucun parti politique de quelque bord que ce soit. Malgré qu’il soit sollicité par ses deux camps, à savoir la mouvance présidentielle et de l’opposition.

« Avec toutes ces vertus qu’il incarne, il ya de quoi vraiment susciter par des jalousies ; des paresseux ne sont jamais satisfait et feront tout pour saboter les efforts des autres .Ils n’ont aucune honte de qualifier des grands hommes .Alors, que dans notre société la réussite appartient aux coureurs de fond, quand le but à atteindre est très loin .Car, le coureur de sprint final n’atteint que ce qui est devant son nez. Alors que le coureur de fond ou de marathon lui, il est capable de suivre en avançant malgré qu’il n’ait pas une vue sur son objectif », disait l’autre.

Ne tournons pas autour du pot et, essayons pas d’être claire sur le sens du mot ou du mérite d’un homme, ceux qui estiment que Bobodi n’a pas droit de soutenir le président Alpha Condé se trompent. En Guinée, réellement qui peut mettre son intérêt à l’écart ? Nous le savons tous ceux qu’ils ne veulent pas l’intérêt du chérif de kaloum.

Se fixer des objectifs précis et mettre tout en œuvre pour la réalisation, est cet un acte salutaire ? Mettre au second plan tout ce qui est considération ou de plaisir du moment dans le seul but de concrétiser ses objectifs ou avoir confiance en soi , en sa famille ,amis, frères et sœurs ou en ses collaborateurs, c’est aussi un acte néfaste dans une société ou nous sommes obligés de conjuguer les mêmes verbes .C’est aussi un acte pour galvaniser les gens contre un homme qui incarne toute une commune voire une nation, enseigne –t- on.

Bref, ce que bon nombre observateurs estiment aujourd’hui, le patriote guinéen doit être encouragé et soutenu afin que notre pays puisse aller de l’avant avec le cas d’exemple de cet homme à travers sa générosité et sa charité avec les personnes démunies qui sont souvent prise en charge par la Fondation Bobodi pour la Paix et le Développement, sans distinction de race ou de l’ethnie. C’est le cas d’ailleurs de cette jeune fille de 12 ans, Djenaba Diallo évacuée récemment au Maroc pour le traitement de son tumeur de l’œil. Accompagnée par sa famille, en provenance de la préfecture de Dinguiraye, l’évacuation de Djenabou Diallo vers le royaume chérifien s’élève à hauteur d’un montant de 12.000 dollars $. Cette action salvatrice de Bobodi vient s’ajouter aux nombreux gestes qu’il ne cesse de poser pour les déshérités, malgré de nombreuses critiques haineuses de la part de certains de nos compatriotes.