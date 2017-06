Le Professeur Alpha Condé et les étudiants: Parler avec le cœur pour s’adresser à la raison (Par Tibou Kamara)

Le Président de la République, il ne faut pas l’oublier, est professeur donc pédagogue, éducateur, formateur. C’est en cette qualité qu’il s’est adressé aux étudiants- ses enfants aussi- en faisant sien l’adage : ‘’ Qui aime bien châtie bien’’. Il a voulu juste exprimer un regret pour l’impatience des étudiants à propos des tablettes qu’il s’est engagé à leur offrir. Il y a un énorme malentendu parce que l’engagement de doter chaque étudiant d’une tablette procède de sa volonté propre et devrait se faire pendant 5 ans. C’est donc un processus dans lequel les étudiants eux-mêmes sont impliqués par leur apport personnel, seuls les meilleurs d’entre eux pouvant bénéficier des tablettes à titre gracieux. Maintenant que le ministère affirme avoir commencé à recevoir les tablettes, n’est-il pas temps d’en informer l’opinion compte tenu de la polémique sur le sujet ?

Le Chef de l’Etat ne devrait-il pas, directement interpellé, faire une remise officielle des tablettes aux bénéficiaires pour joindre l’acte à la parole ? Qu’à Cela ne tienne ! Pour le professeur Alpha Condé, connu pour parler vrai et direct, les étudiants dont il connaît l’esprit frondeur et iconoclaste- pour l’avoir été- demeurent une priorité comme il l’a rappelé dans la mesurent où ils sont porteurs d’avenir à condition qu’ils soient bien formés et respectent des valeurs d’éthique et de civisme. C’est dans ce cadre que se situe le programme de construction des universités régionales, une par région naturelle, 4 , au total. Pour le Président Alpha Condé, l’étudiant d’aujourd’hui qui sera le responsable de demain est appelé à donner le bon exemple afin de mériter la confiance de leurs encadreurs et d’être la fierté de toute la nation. C’est le sens de certaines de ses critiques empreintes d’aucune acrimonie ou méchanceté, c’est aussi le but recherché dans tous les exercices d’évaluation de notre système éducatif qu’il est le premier à souhaiter performant parce qu’il sait que la nouvelle génération l’attend là, l’histoire le jugera aussi là.

Enfin, le Président de la République n’a pas de problème avec l’école guinéenne et n’a de conflit avec aucun étudiant patriote et responsable. C’est pourquoi , il entend faire le tour des instituts d’enseignement et des universités pour engager un échange qui lui permettra de partager ses préoccupations à propos de l’avenir de notre jeunesse et recueillir par la même occasion les attentes et doléances des élèves et étudiants pour leur plein épanouissement. Comme à son habitude, et tout au long de son histoire, sans l’intention délibérée de choquer ou offenser, le Professeur Alpha Condé a souvent parlé avec son cœur pour s’adresser à la raison de chacun et de tous.

Tibou Kamara, ministre d’Etat, conseiller personnel du professeur Alpha Condé, Président de la République de Guinée