Alpha Condé en colère répond aux étudiants: « vous n’êtes que des petits étudiants excités »

Le président en colère répond aux étudiants: « même aux États-Unis on ne distribue pas des tablettes aux étudiants. C’est nous qui avons décidé. Mais j’ai dit au ministre Yero [ndlr: ministre Enseignement Supérieur] de suspendre les tablettes jusqu’à nouvel ordre. »

Evoquant le niveau bas des étudiants au palais du peuple ce jeudi 1er juin, le président Condé s’énerve : « Ce n’est pas un droit. Un étudiant diplômé qui ne peut pas rédiger une page sans faire de fautes. Donc, j’ai été étudiant syndicaliste avant vous. Ceux qui ont crié sont mal élevés. Vous n’êtes pas le reflet des étudiants guinéens. Vous n’êtes que de petits étudiants excités. Mais on va vous redresser. »

Dans la salle à chaque pan du discours, Un brouhaha s’empare de la salle. Et On n’y prête plus grande attention au discours du président.

Nabilaye Diallo

Source: guineetime.com