Présumé décès de Lamah Sidibé : Un démenti cinglant du DG de FM Liberté Ibrahima Diallo

À propos d’une prétendue mort de l’artiste Lama SIDIBE. Contrairement aux rumeurs qui circulent dans la capitale guinéenne en ce mois béni de Ramadan, l’artiste Lama SIDIBE, la voix de Horê Fello est bel et bien vivant.

Contacté au téléphone par nos soins, il est le premier surpris de cette nouvelle qui fait le tour du monde.

D’ailleurs, Lama a tenu à signaler à ses millions de fans à travers la planète qu’il est encore vivant et se sent en pleine forme. Actuellement, il est en studio pour son prochain album et prépare en même temps sa tournée Africaine. Il donne rendez vous à ses sympathisants dans la perspective de ces deux événements par la volonté de Dieu.

Enfin, Lama SIDIBE remercie tous ceux qui l’ont soutenu à travers des messages de sympathie après cette folle intoxication venue on ne sait d’où.

Ibrahima Diallo

DG Radio liberté Fm