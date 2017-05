Remise : Aboubacar Bobody Camara désormais appelé Nana Koassy Bobody 1er.

Dans le cadre de la promotion de la paix et de revalorisation de l’œuvre sociale, la Fondation de 225 a initiée ce 25 mai dans un réceptif hôtelier de Conakry a effectué une remise à cette date historique le jour de la fête Africaine pour une prix Africaine décerné pour un homme Africaine, Aboubacar Bobody Camara, meilleur artisan des œuvres sociales.

Cette cérémonie a connue la mobilisation des femmes mareyeuses des cinq communs de Conakry, les jeunes leaders, les chefs de quartiers, les artistes et les différents groupements associatifs des jeunes de kaloum.

A l’entame le groupe de danse gbassikolo de la presqu’île de kaloum a ouvert le bal à travers sa percussion a émerveillé le public dans une salle d’un hôtel de la place. C’est ainsi que, le représentant de la fondation Aboubacar Bobody Camara pour la paix M. Mohamed Cissé a dit que ce jour est un moment historique pour la fondation et du continent Africain. Ce 25 mai date historique inoubliable pour le peuple Africain, c’est pourquoi le prix décerné pour Aboubacar Bobody Camara pour la paix est une fierté et une immense joie pour la famille .Car, ce prix 2017 est aussi dédié à M. le président de la République et président de l’union Africaine, le pr. Alpha Condé à ses enfants et à l’ensemble de ses collaborateurs mais aussi et surtout à tous ceux qui ont contribué à l’émancipatation de la fondation Bobody pour la paix. Donc, Mohamed Cissé n’a pas manqué de souligner : Nous exerçons à tous les avantages, donc, ce prix est un symbole pour le digne serviteur de la guinée. Par ce que tout simplement sa fondation a contribué dans le domaine clé notamment : la santé dans les quartiers précaires, le financement des groupements des femmes pour leur autonomisation et la distribution des kites pendant la période Ebola.

C’est pour quoi d’ailleurs, que le président de la fondation 225 Sanogo Adama à travers les œuvres réalisées de la fondation de Aboubacar Camara pour la paix a eu le courage de lui donner désormais le nom de Nana koiassy Bobody 1er.

