La Ligue Guinéenne de Football Professionnel :Elh. Mamady Diomandé prend le relai du Cl.Akoye Koévogui

Conakry 23 mai 2017 dans les locaux de la LGF,Elh.Mamady Diomandé prend fonction du secreTaire Administratif de la LGF.Cette passation vient à point nommé pour la circonstance ou Mr Kerfalla Camara KPC récemment élu président de cette institution quant à la gestion du professionnalisme du football guinéen. A ce niveau KPC compte aujourd’hui rayonner pour convaincre à la famille du cuir rond que la République de Guinée à besoin des hommes forts capables de transcender ce sport roi en dépassant à la frontière. Cette la raison pur laquelle Kerfalla Camara KPC a fait appel à ce grand connaisseur du cuir rond qui n’est autre que Elh. Mamady Dioumandé

A l’entame de cette fameuse passation tant attendu pour le public sportif, le nouveau Secrétaire Administratif rentrant a n’a pas manqué de signifié les boulevards de chantiers qui l’attends dans sa feuille de route, qui s’inscrit à la valorisation du championnat guinéen qui reste un des leviers pas à franchir

Pour le tout nouveau Administrateur du LGP le chemin que nous allons parcourir ensemble avec toutes les parties prenantes du football professionnel de guinée ne sera pas facile , mais l’intérêt commun sera la seule boussole de nos actions et , je reste convaincu qu’en gardant cet état d’esprit nous allons poser les bases d’un développement durable de notre football et atteindre ainsi le résultat d’un développement accéléré au sein duquel, chaque acteur trouvera son compte dans un processus de transformation de nos espoirs en réalité concrètes processus de professionnalisation effective de notre championnat et la valorisation des compétitions connexes encombrent les membres de LGP. Car, la responsabilité de chacun est chacun engagé dans la réussite des différentes reformes.

En ma qualité du Administrateur principal, soutenu par les collaborateurs , nous avons pour responsabilité première de créer les conditions nécessaires à la délivrance d’un service exemplaire aux différents acteurs .Nous avons aussi la responsabilité d’un traitement juste de tous les acteurs concernés.

Chacun d’entre nous sera jugé par ses actes et par ses résultats .Efficacité combinée de notre action sera appréciée à travers l’amélioration substantielle de ce football vers la performance à la vision du président Kerfalla Camara KPC .Donc ? chacun d’entre nous, doit principalement faire preuve de rigueur , de créativité et d’abnégation.

Pour ce faire, nous avons besoin des partenaires techniques et financiers pour nous permettre de faire le décollage de notre football.

Naby Camara

656807062