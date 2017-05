Humanitaire : Une fondation Elh.Diériba Diaby inauguré à Conakry

Dans le cadre de la promotion de la paix en République de Guinée , une fondation a été inauguré appelée désormais ‘’Maison de la Paix et l’Assistance Sociale’’, ce samedi 20 Mai 2017 .Cette fondation est au plein cœur du quartier Ratoma Centre, elle est le fruit du bienfaiteur de ladite fondation, El Hadj Dieriba Diaby.

Faut-il rappelé que la fondation Elh.Diériba Diaby pour la paix et de l’Assistance Sociale est une organisation apolitique et à but non lucratif qui œuvre popur la paix et d’assistance humanitaire .Elle est agréée sous le numéro 201/MATD-CAB/SERPROMA/2015,en date du 17 février 2015.

Pour la circonstance, le fondateur Elh.Diériba Diaby a tout d’abord remercié le président de la République le pr.Alpha , avant d’interpellé les leaders politique de faire la promotion de la culture de la paix et la cohésion sociale dans le pays. Car, selon lui, si dans votre propre cour, il n’y a pas la paix ,jamais aussi vous ne pouvez pas maintenir la paix dans votre voisinage. Il faut que la famille d’abord vive dans la paix. Donc tout Conakry doit désormais savoir qu’il y a une maison de la paix et qui ne parlera que de la paix .Aujourd’hui, qui ne pouvait pas penser hier que la Lybie était un paradis en Afrique, mais aujourd’hui, nous voyons ce qui se passe là-bas. Aujourd’hui, certains pensent que la Libye est devenue un enfer. Parce que, la paix a été menacée dans ce pays, a fait savoir le fondateur.

C’est cet ordre d’idées que Elh.Diériba Diaby a signifié à l’ensemble des guinéens que, la paix n’a pas de prix. Et aussi on ne peut pas acheter la paix. Car, poursuit-il , elle est conçue avec le cœur et l’amour du prochain. Acceptez de partager avec tous et surtout de vivre ensemble. Nous les guinéens nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vivons ensemble pour notre pays, vivons ensemble pour la paix et vivons ensemble pour le développement de notre pays.

C’est pour quoi d’ailleurs, que la fondation de la paix et l’Assistance Sociale à travers son fondateur El Hadj Dieriba Diaby a nos responsables politique notamment le président de la République et président de l’Union Africaine le pr.Alpha Condé et le chef de file de l’opposition Elh. Cellou Dalein Diallo pour cultiver aux guinéens que la paix n’a pas de prix .Ceci d’après lui , ce sont nos politiciens qui doivent se donner la main. Quel que soit la tension dans notre pays, mais quand le Pr Alpha Condé, Cellou Dalein Dalein, Sidya Touré et tous les autres sont ensembles, le pays va vivre dans la paix. Mais lorsque les idées de ces politiciens sont dispersées, c’est là de Conakry jusqu’au village, il n’y aura jamais de paix. C’est la raison pour la quelle le maitre de la fondation a pensé à ces grands hommes politiques à des satisfécits afin de cultiver ardemment aux militants de quelques nature que se soit que la paix n’a pas de prix.

