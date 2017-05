Société: les jeunes de l’axe bambeto appel le gouvernement et ces partenaires pour la réalisation des infrastructures sociaux de base.

Conakry, 19 mai 2017 , la Plate-forme ‘’Coordination pour l’Emancipation et la Renaissance Nationale à organisé à la maison de la presse en vue de procéder au lancement officiel des activités de ladite coordination.

Pour la circonstance, le secrétaire général de la coordination,Mamadou Barry, a lu une déclaration, déclaration pour laquelle il affirme que, durant des années, l’axe Hamdallaye-Kagbelen a été une preuve exemplaire dans le processus de démocratisation en République de Guinée. Sa voyante population armée des preuves de courage et de détermination à participer activement et majoritairement mais aussi positivement à tous les processus du changement intervenu dans notre pays.

Il a fait comprendre qu’aujourd’hui, l’axe est soumis à des rudes épreuves par des manifestations causant de psychose, des réticences et d’entraves à tous les secteurs de la vie à la base. Des jeunes manipulés instrumentalisés pour des fins politiques politiciens avec des promesses mont et merveilles, sont laissés pour comptes.

‘’Malgré des efforts consentis çà et là, a- t-il poursuivi, à travers des actions de paix et de l’unité nationale menées sur le terrain, ces manifestations enregistrent plus souvent les pertes en vie humains, des infimes à vie et des destructions de biens publics et privés. Selon lui, Ces manifestations entrainent malheureusement la chaine de division et la haine au sein de la population guinéenne en général et celle de Conakry en particulier. C’est pourquoi de nos jours, certains qualifient la route le prince « l’axe du mal »’’ a affirmé le secrétaire général . Le mouvement conscient de cet état de fait ;fait appel à toutes les organisations de jeunes autour de cette plate forme une synergie d’action.Car, nous faisons appel à la conscience de la jeunesse afin de refuser de ceder à la tentation et de tout faire pour rester mobiliser contre toute forme de manipulation.

Il a par ailleurs précisé que c’est pour tout cela, ils ont décidé en collaboration avec les citoyens à la base particulièrement les jeunes, de fédérer leur action autour de la structure appelée « Mouvement d’Emancipation pour la Renaissance Nationale (MERENA) avant de dire que ladite coordination entend œuvrer pour l’émancipation et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, une jeunesse livrée à l’instrumentalisation et à la manipulation dues à la précarité et au chômage, a –t- il en outre martelé.

Pour finir , ces jeunes sollicitent d’attirer l’attention de la part des autorités et aux partenaires bi et multilatéraux pour la réalisation des infrastriuctures sociales de bases sur l’axe Hamdallaye-Kagbèlen. Ces infrastructures telles que énumérées par ces jeunes comme Centyre de santé maisons de jeunes , écoles publiques eet aires de jeux. A retenir que la plate forme est composée uniquement par les jeunes de l’axe de bambeto

