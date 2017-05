Elhadj Mamoudou Soumah, Kountigui de la Base Côte justifie son choix

Dans le cadre de rassemblement des fils de la Basse Guinée, Elh.Mamoudou Soumah en sa qualité de Kountigui de la Basse Guinée, installé récemment dans sa fonction en avril dernier à Conakry, le sage de Labésandji a longuement entretenu avec la presse, ce jeudi 4 mai 2017, à l’occasion d’une conférence de presse à la maison des journalistes de Guinée.

Pour la circonstance, Elhadj Mamoudzou Soumah Kountigui de la Basse Guinée a tout d’abord rappelé l’état dans lequel se situe aujourd’hui la guinée précisément la Basse Guinée. Selon lui, la guinée se trouve dans une situation difficile .Pourquoi le sujet les différentes communautés se croisent à la Basse guinée dans la rivière du sud ?, Parce que tout simplement l’homme a toujours migré par ce qu’il ya des conditions qui l’impose et ce n’est pas par plaisir pour quitter se soi et d’autres par contre à cause de la misère .Et dans le labesandji , le migrant est reçu par différence.

Pour revenir le sujet de la nomination, selon lui, sa nomination a été décidée par des sages de la Basse Guinée suite au décès du feu d’Elhadj Sékou Soumah, lancien Kountigui de la Basse Guinée. « Vous savez, c’est Elhadj Sékou Soumah qui était le Kountigui de la Basse Guinée jusqu’à sa mort . Les sagesses ont dit d’attendre jusqu’à ce que sa période de veuvage se termine pour se prononcé sur un sujet concernant sa succession. C’est lorsque cette période est passée, les sagesses ont consulté tous les fils et le choix est tombé sur ma modeste personne »

J’ai été choisi, dit-il, pour mon honnêteté, ma franchise, mon intégrité morale et ma solidarité pour les gens.

Concernant sur le choix d’Elhadj Sékouna Soumah comme Kountigui de la Basse Guinée, il a expliqué la lanterne aux medias en affirmant ceci : dit : « ce n’est pas une autorité administrative qui décrète le choix d’un Kountigui, ce sont des sagesses qui désignent le Kountigui. Elhadj Sekouna Soumah a été choisi par des politiques et certaines personnes qui roulent pour les politiciens. Il n’est pas le Kountigui de la Basse Guinée. Il fait la politique, alors qu’un Kountigui est apolitique », Aujourd’hui la Basse guinée souffre. Elle souffre parce que nous avons oublié l’enseignement de nos ancêtres. C’est maintenant qu’on apprend tel est étranger, il ne doit pas être là. C’est maintenant qu’on apprend qu’un étranger dit je suis chez moi et personne ne peut contre moi. C’est pour toutes ces raisons que je dis la Basse Guinée est malade. Elle a perdu ses vertus ».

Naby Camara pour la radio-kankan.com

656807062