Les guinéens de France et d’Europe réclament le PE.D.N et Lansana Kouyaté

Ce samedi 6 Mai 2017, une délégation mandatée par le Bureau Fédéral PE.D.N France composée du Secrétaire Fédéral Mr Diallo Siaka, de la Secrétaire chargée des Relations Extérieures Mme Bah Mariam et du Secrétaire chargé de l’Organisation et de la Mobilisation Mr Bah Amadou Baillo, se rend à Nice pour superviser et valider l’élection des membres du bureau de la section PE.D.N de Nice-Alpes Maritimes.

Depuis sa prise de fonction, le premier responsable de PE.D.N France Mr Diallo Siaka a fait de 2017, une année d’implantation des sections du parti dans toutes les villes de France et d’Europe à la demande de la diaspora guinéenne de ces villes. C’est pourquoi les semaines qui suivent seront le tour d’Orléans et de Nantes.

Avec le PE.D.N c’est la Guinée qui gagne : L’avenir c’est maintenant

Kalil SACKO : Responsable de la communication PE.D.N France