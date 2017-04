Tournoi de fraternité et de détection

La ligue régionale de boules et pétanque et district communal de Dixinn ont organisé le dimanche16 avril 2017, un tournoi dénommé trophée ‘’ Fraternité et de détection de nouveaux talents en Guinée’’ au boulodrome du Stade du 28 septembre à Conakry.

L’objectif est de promouvoir et de vulgariser cette discipline dans la ville de Conakry, de valoriser et d’améliorer la performance des athlètes guinéens afin de découvrir de nouveaux talents pour la redynamisation de ce sport dans notre pays, mais surtout consolider les relations d’amitié, de fraternité et d’unité entre les sportifs d’une part, et d’autre part, entre sympathisants et les athlètes.

Cette rencontre a regroupé une trentaine d’équipes venues des cinq communes de la ville de Conakry.

Le tournoi s’est joué à la mêlée, les équipes ont été constituées en triplette et le tout coordonné par une table technique composée de Mohamed Lamine Soumah ‘’Pivo’’, Ahmed Touré, membres de la ligue régionale de Conakry et Aboudou Rico Camara, entraineur nationale.

Au total, 31 équipes ont été engagées dans le tournoi, deux se sont qualifiées en finale, notamment : l’équipe A composée de Mao Landel, (Capitaine), Mohamed MC Camara et Maître Naby Camara ; l’équipe K composée d’Abdourahamane Bobo Bah (Capitaine), Armant et Nesta. Elles se sont affrontées durant une heure et quelques minutes. Par une mauvaise lecture de jeu que l’équipe de Mao Landel arrive finalement à battre celle d’Abdourahamane Bobo Bah par un score de 9 à 3. Le tournoi a connu la participation des membres de la Fédération Guinéenne de Boules et Pétanque (FGBP), de la Ligue régionale de Conakry, des districts communaux ainsi que les amateurs de cette discipline sportive noble.

Dans son discours d’ouverture, M. Issiaga Camara, président du district communal de boules et pétanque de Dixinn en même temps l’un des organisateurs dudit tournoi, a d’abord salué et remercié les personnalités présentes, les athlètes et sympathisants de ce sport avant d’affirmer ceci :

« Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnalités civiles et militaires ici présentes et profitons de cette occasion sportive, adresser nos remerciements à tous ceux qui ont accepté de participer à l’organisation technique et financière de ce tournoi; aux cadres qui ont bien voulu rehausser leur présence, à cette grande rencontre: notamment:

M. Mamadou Samba Diallo, Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Dixinn; Mme Diallo HadjaAlimatou, M.Kaba Mohamed, Président de la Ligue Régionale de Conakry, M. le DG de la Société OBAMA International, M. Amadou Tounkara, Directeur Général de Labmart;

M. Ibrahima ‘’IB’’ Bangoura, Président de la Ligue Régionale de Volley-ball; Mme Bangoura Nantenin Baro, transitaire;

M. Barry Mamadou Yaya, inspecteur principal de Police; Mme Kassé Hassanatou, compagnon de Mamady Youla, premier ministre, Chef du gouvernement, les présidents des Districts Communaux de Conakry ainsi qu’aux athlètes.

Mesdames et Messieurs, cette compétition permet certes, aux athlètes de valoriser et améliorer leur performance sportive puis découvrir de nouveaux talents pour notre pays mais elle est fondamentalement organisée pour sceller les relations de fraternité et d’unité entre nous sportifs d’une part, et d’autre part entre vous sympathisants de cette discipline et nous.

Pour vous édifier, l’équipe Guinéenne de Boules et Pétanque reste la seule Fédération sportive qui a remporté une Coupe du Monde des Nations en 1989 à Pinéda – Delmar, en Espagne et une coupe d’Afrique des Nations, au Maroc à Casablanca en juin 2012 et surtout elle a été la première discipline qui a offerte à la Guinée sa première médaille d’or lors des jeux africains au mois de septembre 2015 à Brazzaville; c’est pourquoi, elle mérite d’être soutenue et encouragée.

En ce jour de solennité, nous lançons un appel pressant au ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique afin qu’il soutienne la réalisation d’un boulodrome ici pour permettre à la Guinée d’organiser des compétitions nationales et internationales. Ce sport qui, aujourd’hui est relégué au second plan malgré ses brillants et encourageants résultats au détriment d’autres disciplines sportive en Guinée.

Nous remercions tous ceux qui de près ou de loin n’ont ménagé aucun effort pour la réussite dudit tournoi. Nous remercions également M. Diallo Souleymane, Directeur Général de la Société Obama Guinée International et son équipe pour le sponsoring du tournoi et toutes les personnalités présentent à cette compétition à dimension nationale. En fin, les responsables et athlètes du district communal de Boules et pétanque de la commune de Dixinn restent déterminé pour le progrès et l’impulsion des grandes valeurs africaines fondées sur la paix et la cohésion sociale en Guinée.

Vive la Guinée unie et prospère;

Vive les Boules et Pétanque;

Nous vous remercions », a-t-il conclu.

Issiaga Camara pour radio-kankan.com