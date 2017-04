Souheil Benbarka, icône du cinéma marocain et africain, réalise actuellement l’un des films les plus ambitieux du cinéma marocain

L’une des grandes figures du cinéma marocain, en particulier, et africain, de manière générale, le réalisateur Souheil Benbarka se lance dans la réalisation d’un superbe film alliant histoire et actualité.

Cette annonce a été faite, le mardi 18 avril 2017, en marge de la projection au Centre Cinématographique Marocain à Rabat de l’une de ses plus grandes œuvres cinématographiques, » La bataille des trois Rois » , intitulée également » Drums of Fire » ; une projection qui a vu la participation d’un parterre imposant d’hommes et de femmes de lettres, d’historiens, de représentants de la presse nationale et étrangère, de critiques de cinéma, d’étudiants des écoles marocaines de cinéma, et au-delà, de simples spectateurs férus de 7ème Art et admirateurs du grand cinéaste marocain Souheil Benbarka.

Le dernier projet cinématographique de Souheil Benbarka, titré « Le songe du Calife », a connu son premier tour de manivelle, il y a plusieurs semaines, en Italie et se poursuivra au Maroc dans le courant de ce mois d’avril. Une dizaine d’acteurs internationaux et autant d’acteurs marocains, tous de renoms, prennent part à cette grande aventure cinématographique. L’ensemble est soutenu par près de 30 000 figurants. Cette superproduction maroco-italienne est dotée d’un budget de 5 millions d’Euros, dont 0,7 million provient d’une contribution marocaine.

Le film retrace l’histoire de Domingo Badia Y Leblich, connu sous le nom d’Ali Bey Al Abbassi, et ne se limite pas aux 26 mois que cet espion espagnol a passés au Maroc. Dès 1803, il s’y était fait, ainsi que dans l’ensemble du monde musulman, l’espion de Manuel Godoy, Premier Ministre du Roi Charles IV, en se faisant passer pour un prince turc. L’objectif était de jauger la stabilité du Sultan Moulay Slimane qui, n’ayant pu obtenir le retour de Sebta et Mellilia, ravitaille Gibraltar, en préambule à une conquête du Maroc par l’Espagne et de l’Empire Ottoman, et de Lady Hester Stanhope, connue sous le nom, Meleki, Reine de Palmyre. Une histoire d’amour naîtra entre les deux personnages qui se terminera de manière tragique en raison de deux visions inconciliables de l’Islam.

Bien que l’histoire de cette fresque cinématographique se déroule entre 1804 et 1818, elle est néanmoins d’une actualité criante, où l’Islam modéré et pacifique se heurte au fanatisme religieux le plus rigoureux, le plus extrême et le plus cruel.

« Le songe du Calife » est un film d’aventure et d’action qui transportera le spectateur dans un incroyable voyage à travers l’Espagne, la France et le Maroc.

Il stimulera également la réflexion sur des problèmes et thématiques de l’heure : guerre, barbarie, fanatisme religieux, remise en cause des valeurs occidentales imposées depuis longtemps comme modèle universel.

Ce film suscitera indéniablement l’intérêt des grands critiques cinématographiques qui se bousculeront pour en apprécier la densité et en capter toute son intensité, comme il verra les cinéphiles, amoureux d’un cinéma de qualité, de plus en plus rare, investir largement les salles obscures.

A l’issue de la projection du film » La bataille des trois Rois « , les nombreux invités, personnalités, représentants des média marocains et étrangers, étudiants en cinéma et autres, se sont rassemblés autour d’un thé convivial, servi selon le cérémonial traditionnel marocain, qui n’était pas sans rappeler l’ambiance, à la fois historique et raffinée, de ce péplum.

Farid Mnebhi.