EDUCATION: l’Université Julius Nyerere de Kankan en greve

Tôt dans la matinée de ce mardi 18 Avril 2017, les Etudiants ont pris d’assaut les différentes artères et salles de classe de l’Université Julius Nyerere de Kankan. Ces jeunes Etudiants demandent le paiement sans délai de leurs 3 mois d’arriérée.

Du bâtiment principal au rectorat en passant par le bloc administratif ,ces Etudiants en colère ont décrié leur président ‘’ Ibrahima Kemoko Sacko’’ qu’ils qualifient de traitre et d’incapable vis-à-vis de leurs problèmes et ont ensuite scandé des slogans demandant le paiement des mois d’arriérée de leur bourse d’entretient.

En répondant a ces cris du cœur de ses sujets le vice recteur chargé des Etudes Dr Zoumanigui Akoi Massa a déclaré « la situation actuelle que nous vivons aujourd’hui ne concerne pas seulement l’Université de Kankan, et le rectorat n’est nulle part responsable de cette situation, ça concerne tout le pays, et si on avait de l’argent sur place ici allait vous payer immédiatement, mais si vous savez que vous ne pouvez pas suivre les cours tant que vous ne serez pas payés vous restez à la maison, le jour que vous allez entendre que l’argent est venu vous reprendre le chemin de l’école »

Redaction