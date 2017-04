Faux bruits sur ses origines : le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba remet les pendules à l’heure !

*C’est une affaire aux allures, apparemment, banales. Mais, cela vaut la peine de fixer les esprits, pour éviter la confusion. Né des entrailles des parents congolais, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba n’a jamais été un sujet guinéen. Le démenti formel, ci-dessous, tel qu’il a été signé par Stanis Luabeya, le Porte-parole de l’ADECO, lève l’équivoque.

Démenti sur les origines du Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, Autorité Morale de l’Alliance des Démocrates Congolais, ADECO en sigle.

Et Hommage au Président guinéen, Son Excellence ALPHA CONDE

Chers compatriotes,

Il y a quelques jours, le Vice Premier-Ministre, Ministère des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo était en visite en Guinée/Conakry pour ses missions habituelles.

A cette occasion, Son Excellence Alpha Condé, Président de la République de Guinée/Conakry et Président en exercice de l’Union Africaine, a accordé une interview à la radio Top Congo FM, au micro de Christian Lusakweno.

Lorsqu’il lui a posé la question de savoir quel est l’état des relations entre son pays, la Guinée/Conakry et la RDC, le Président Alpha Condé a dit que les relations sont au beau fixe entre Kinshasa et Conakry.

Il a rappelé que la Guinée avait envoyé ses troupes au Congo, lors de troubles nés de l’indépendance et que beaucoup de Guinéens se sont mariés à des Congolaises : il a cité le cas de Jonas Mukamba, le responsable actuel de l’Audit National en Guinée, qui est de père Guinéen et de mère Congolaise.

Depuis cette interview, certains compatriotes font de la confusion sur les origines du Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba et ne cessent de l’appeler à ce sujet.

Voilà pourquoi, afin de couper court à tous ces appels et questionnements, nous avons aujourd’hui jugé bon de fixer l’opinion sur le nom dont il est question.

Le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, dès sa jeunesse jusqu’à ce jour, est un homme des relations de tous genres. Dans ces relations, Monsieur DIALLO d’origine guinéenne et Madame Ntumba d’origine congolaise, ont donné à leur fils le nom de Jonas Mukamba Kadiata Diallo, en guise de reconnaissance de leurs relations d’amitié avec Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, notre Patriarche : ce sont des cas, si souvent, courants en Afrique.

A notre tour, nous nous étonnons de tous les appels de ces derniers temps, alors que beaucoup de congolais savent qu’à travers notre Pays, les noms de Jonas Mukamba Kadiata Nzemba sont implantés dans plusieurs familles attirées soit par l’amitié, soit par la simplicité ou encore par les qualités et mérites du Patriarche, lui-même.

Signalons, toutefois, que les relations entre la famille Diallo et le Patriarche Jonas Mukamba datent de 1963 quand ce dernier était le Ministre provincial de l’Intérieur du Sud-Kasaï sous le règne du Gouverneur Joseph Ngalula Mpandanjila et les cousins DIALLO et DIAKITE avaient à Mbuji-Mayi, une société appelée «DIASI-CONGO».

Monsieur Diallo, père de Jonas Mukamba Diallo guinéen est décédé, il y a plus de 3 ans et Maman Bintu Mukamba a représenté le Patriarche, son mari, aux funérailles à Conakry.

Nous ne pouvons clore notre propos sans rendre hommage à S.E ALPHA CONDE pour son engagement à travailler pour la fierté, la paix et le développement de l’Afrique toute entière.

Nous louons son esprit africaniste, en nous référant notamment, à sa dernière déclaration à l’Elysée, aux côtés du Président François Hollande, lors de sa récente visite d’Etat à Paris où, en sa qualité de Président en exercice de l’Union Africaine, il a fait part de son souhait d’aider notre pays à sortir de la crise actuelle grâce la médiation de l’Union Africaine dont lui-même et ses collègues des pays voisins.

Qu’il en soit remercié.

Fait à Kinshasa, le 14 avril 2017

Stanis Luabeya Kamanji

Porte-Parole de l’ADECO