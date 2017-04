L’Autorité de Régulation des Marchés Publics: droit de réponse à une brèche information imaginaire

Je suis au regret de constater ce mercredi 12 avril 2017, une « information » qu’a fait passer une radio privée de la place, concernant la situation salariale des travailleurs de l’ARMP. Pour reprendre cette imaginaire information, à l’allure fulgurante et à caractère dénaturant, tendant à ternir l’image de notre institution. Cette sulfureuse information dit ceci: « la situation à l’ARMP, les travailleurs ont fait « onze » mois sans salaires… et les bureaux sont fermés…»

Et dans les faits, c’est du grain à moudre. À cette date, tous les travailleurs ont reçu leurs dus et tous ont eu la notification du Monsieur le Directeur général, leur donnant l’opportunité de réclamer cet état des salaires auprès du Service Administratif et Financier (SAF) de l’ARMP. Sur ce, il est bon de rappeler à l’opinion que c’est un excès de dire que les bureaux d’une telle institution sont fermés. Il suffit tout simplement de visiter le siège de la Direction Générale.

Le Directeur général, Monsieur Jonas Mukamba Diallo, depuis son installation à l’ARMP le 07 juin 2016, a toujours œuvré dans la bonne démarche de cette institution, et il continuera ce bon travail.

Moussa Diabaté, Le Chargé de Communication