Energies renouvelables: Le Président de Begreen Group à Sékhoutouréya

Sékhoutouréya, 7 avril 2017 – Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a reçu en audience ce vendredi 7 avril 2017 au Palais Sékhoutouréya, le Président de Begreen Group, M. Chanasnun Kajornphuwapong, qui dirige une société thaïlandaise spécialisée dans la production des énergies renouvelables.

La mise en place des unités de production des énergies renouvelables en Guinée et en Afrique, était le sujet des échanges entre le Chef de l’Etat et l’homme d’affaires thaïlandais.

Depuis sa désignation comme coordinateur des énergies renouvelables en Afrique, le Président Alpha Condé ne cesse d’attirer les investisseurs pour doter le continent de l’électricité nécessaire à son développement.

Au cours de cette audience, le Président de Begreen Group a exprimé sa volonté de faire de la Guinée la porte d’entrée de sa compagnie pour la production des énergies renouvelables en Afrique.

A l’issue des échanges, le Président de Begreen Group a précisé : « Nous sommes venus chez M. le Président de la République pour présenter notre projet surtout ce qui concerne le domaine écologique. Nous voulons poser notre base d’installation et de démonstration en Guinée. Cette base pourra créer de l’emploi pour le peuple guinéen, pour tout ce qui est de l’énergie renouvelable.

Nous aimerions commencer le projet le plus tôt que possible, dès qu’un accord sera trouvé entre le gouvernement et notre compagnie. Nous aimerions que la Guinée soit le premier pays africain à recevoir ce projet, vu que nous sommes déjà en Asie.

Pourquoi nous voulons que la Guinée soit le premier pays à recevoir ce projet ? Pour la simple raison que le Président Alpha Condé est le Président de l’Union africaine et qu’il est également le coordinateur des énergies renouvelables. Ça sera donc mieux de commencer par le pays du leader pour que le peuple guinéen profite de cette technologie