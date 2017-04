Haute Guinée : Les jeunes couturières à l’école de Mory Koïta ‘’Benke Couture’’

Dans la matinée du samedi, 08 avril 2917, la salle de formation de ‘’Benke création‘’ était bondée à craquer. Des 218 filles enregistrées chez Me ‘’Benke’’, elles étaient une soixantaine de filles apprenties couturières à répondre présente ce jour pour suivre les cours d’initiation à la coupe et à la prise globale de mesure. Parmi elles, des collégiennes, des lycéennes et voir même celles de l’école primaire qui ont opté pour ce métier de tailleur. Mais, remarque importante : la particularité de ce jour est que toutes les participantes à cette session de formation étaient drapées dans des habits cousus par elles-mêmes.

Face au tableau noir, le formateur Me Mory Koïta dit ‘’Benke’’, muni d’une règle et d’un centimètre et collé de son assistant Moustapha Diaby, faisait passer tour à tour au tableau les séminaristes composées de trois groupes dont les nouvelles venues pour une formation rapide de six mois, celles qui ont une expérience d’un an et celles de trois ans. Pour mener à bien cette formation, le formateur a choisi une approche participative adopté au besoin de ladite formation. La première phase consiste désigner des apprenantes qui doivent dessiner un modèle de couture de son choix sur le tableau, bien sûr en se servant de la règle ou du centimètre afin que les mesures soient exactes ainsi que les motifs placés sur la couture. Ensuite, elle doit également dire le nom du modèle représenté tout en en donnant une explication claire sur les différents segments qui la compose. Il reviendra à présent à chacune d’apporter ses remarques sur le schéma avant que le formateur ne livre ses impressions et ses sages conseils sur le sujet. C’était vraiment une très bonne formation avec une approche participative bien réfléchie.

Bravo et bonne continuation à ‘’Benke Couture’’

Mohamed Sylla