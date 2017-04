Culture : Préparatifs du concert de DEGGJ force 3 De qui se moque Sayon Bamba ?

Conakry ,5 avril 2016, une réunion de prise de dispositions sécuritaires pour la tenue du concert spectacle du groupe DEGG J force 3, a été tenue le mercredi au Jardin du 02 octobre de Conakry.

Cette réunion qui a connu la participation des artistes, la présence de la Directrice générale de l’Agence Guinéenne de Spectacles AGS, Sayon Bamba, le colonel Balla Samoura, du représentant de la gendarmerie nationale et de la protection civile. Un concert qui est prévu, le 16 avril prochain à l’esplanade du Palais du peuple de Conakry. À la sortie de la réunion, la Directrice générale de l’Agence Guinéenne des Spectacles a fait savoir à la presse que tous les éléments n’étaient pas réunis du côté sécuritaire pour la tenue du spectacle du groupe artistique DEGGJ force 3 à Conakry.

Selon la directrice, ‘’C’est une grande responsabilité pour moi de laisser les gens accueillir un public de plus de 10.000 personnes pour un spectacle. Aujourd’hui le groupe artistique DEGGJ force 3 a pris conscience de l’importance de la tenue d’une réunion sur la question sécuritaire de leur spectacle qui aura lieu à Conakry. Donc, toutes les dispositions sont prises et que les hommes qui ont pris part à cette réunion de concertation étaient soucieux de l’accueil du public qui doit répondre à l’appel de ces artistes du côté du Palais du peuple au jour du concert, a-t- elle en outre précisé.

Parce qu’il fallait accomplir les dispositifs sécuritaires et que ces dispositions n’étaient pas du tout garantie au départ par la structure mais avec l’implication du Colonel Bala Samoura, un professionnel en matière de sécurité et qui a rassuré que plus de 500 agents de la gendarmerie nationale seront déployés pour mieux sécuriser la masse afin que la cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions sans débordement.

Pour envisager à des mesures sécuritaires, les normes que nous voulons imposer au sein de la direction générale de l’Agence Guinéenne de Spectacle ne vont pas à l’encontre seulement d’un seul groupe, mais elles seront applicables à tous les autres groupes de musique. Parce ce que nous voulons désormais restaurer le professionnalisme dans le milieu de show biz en guinée. Donc, les mesures que nous envisageons, c’est de protéger non seulement, les artistes, les spectateurs et les biens publics pour l’intérêt de tout un chacun, a-t-elle fait savoir à la presse.

Pour la tenue d’un tel concert, je consiste à imposer un certain cadre officiel. C’est ce que le gouvernement nous demande, et c’est ce qui doit être fait. Ce n’est pas une lutte contre quelqu’un. Or, la question que bon nombre d’observateur va se poser est de savoir qui doit donner l’autorisation pour la tenue d’un tel concert ?

Pour répondre à cette question suivez la réaction de l’artiste, Abdoulaye M’Baye, artiste du groupe DEGGJ force 3 : «toutes les conditions sont réunies pour la tenue de ce concert géant du 16 avril 2017 au Palais du peuple, parce que nous, nous sommes en règle pour la tenue du spectacle le 16 avril prochain à Conakry. Car on a déposé tous ce qu’il faut à temps au siège de l’Agence Guinéenne de Spectacles. Pour faciliter à la tenue de ce concert du 16 avril prochain nous avons reçu d’ailleurs une lettre de la part de la Directrice Générale de l’AGS, Sayon Bamba en nous attestant la tenue de notre spectacle. Donc on est en règle. Puisqu’on a fait des choses selon les règles de l’art.

Il reste aujourd’hui à savoir s’il y a une main noire derrière la directrice pour tout étouffer. En tout cas à en croire les frères artistes, parce que du point de vu sécurité, près de 500 agents des forces de défense et de sécurité seront déployés .Donc pour nous toutes les conditions sont donc réunies pour la tenue de notre concert le 16 avril 2017 au Palais du peuple à partir de 14H.

NABY CAMARA

