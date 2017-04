Trafic humain: un Imam et ses complices démantelés par les services de Thiegboro

Aide de travail à l’international pour les jeunes hommes et femmes dans les pays du Golf Arabie Saoudite, Koweït et Dubaï. ‘est par ces documents établis par ces trafiquants avoyaient ces jeunes gens pour des travaux domestiques tels que : Ménagère, jardinier, cuisinier, serviteur, etc.

Pour combattre ce phénomène dans notre pays, le Cl Moussa Thiègbora Camara vient de démanteler à nouveau un réseau de trafic humain de la Guinée vers les pays du Golf. Comme le premier groupe présenté la semaine dernière, il a été retrouvé sur ces présumés trafiquants 12 passeports, 3 trois cartes d’identités nationales, des extraits du casier judiciaire, des certificats médicaux ou visites contre visites.

Devant la presse, le commissaire Daba Traoré, Directeur général adjoint de l’Office central chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé, a signifié aux hommes de medias que ce trafic est dans la logique de leur combat contre le trafic humain que ces derniers ont été arrêtés. « C’est dans le cadre de notre mission principale de la lutte contre la criminalité organisé, transfrontalière que nous avons interpellé la dernière fois un groupe de criminel spécialisé dans le trafic illicite d’être humain et de migrants vers les pays du golf. C’est dans le cadre de cette même enquête que le vendredi, 31 mars dernier, que nous avons interpellé au quartier Coronthie le nommé Thierno Ousmane Diallo alias ‘’Michou’’ pour le fait de recrutement et de trafic illicite d’être humain ».

Selon lui, le présumé interrogé a reconnu les faits, et il a reconnu avoir recruté à partir de la Sierra-Leone deux jeunes filles qu’il a fait voyager au Koweït à partir de l’aéroport international de Conakry Gbêssia . Tous ces recrutements se font à travers les réseaux sociaux. A travers notre enquête, nous avons découvert qu’il est en connexion avec le premier réseau démantelé la dernière fois et présenté à la presse. C’est les mêmes groupes qui évoluent entre la Guinée, la Sierra-eéone et la Gambie », a-t-il dit.

Et d’ajouté : «c’est dans ce sillage que nous avons démantelé le deuxième réseau, il s’agit là de El hadj Mohamed Diassy, imam de son état. Il a été interpellé dans le quartier Bonfi, commune de Matam dans sa concession où nous avons saisi dans sa chambre des passeports et des documents administratifs. Il a dit que c’est un certain Koumbassa qui a son adresse E-mail et ses numéros non joignables qui est le propriétaire. Il nous a dit qu’étant un sage de la communauté Landouma, qu’il voulait faire voyager les jeunes filles de sa communauté vers les pays comme le Koweït, l’Arabie Saoudite et Dubai, a-t-il en outre précisé.

Cl Moussa Thiegbora Camara, Secrétaire Général chargé des Services spéciaux de la lutte contre la drogue et crime organisé, a pour sa part souligné, qu’ils sont à la recherche des présumés auteurs du trafic humain via- la Guinée vers les pays du Golf. Ainsi, dit-il, «Nous sommes à la recherche des personnes qui se permettent de faire voyager les guinéennes et les étrangers vers les pays du Golf à travers la Guinée. Donc, les deux filles dont vous voyez ici sont des victimes. Même si le vieux et le jeune léonais ont préféré nié tout devant vous, mais leurs procès verbaux (PV) en font foi ».

A en croire le Cl Thiegboro, tous ces passeports et les documents administratifs que vous voyez ont été pris chez le vieux à Bonfi. Ils sont dans ce réseau et il y a plus de 200 filles qui sont dans ce réseau. Nous allons tirer l’historique de lui et ses complices pour voir comment ça se passe. Le premier groupe des trafiquants qui était dirigé par Alpha Bah recrutait à Conakry ici. Mais ce vieux et ces complices vont pour recruter les filles paysannes dans les villages de Boké, Kindia et les préfectures environnantes de Conakry. C’est suite à cela qu’Ils disent aux parents que toutes les charges liées au visa, passeports et billets d’avions sont assurés par eux. Seulement les parents ne payent que 400 mille francs guinéens pour le certificat médical ou visite contre visite qui est délivré par un médecin qui travaille à l’hôpital Ignace Deen de Kaloum.

Avant de conclure en disant : « ils vont jusqu’à dire aux parents, quand ta fille arrive au Koweït, chaque fin de mois vous aurez 50 mille dollars dans le compte bancaire de la fille en Guinée. Tout ça c’est des histoires et c’est une manière de tromper les pauvres citoyens et s’enrichir ». Le Colonel Moussa Thiegbora n’a pas manqué de demander la collaboration des citoyens pour débarrasser la Guinée de ces genres de choses comme stipule la mission que le président Alpha Condé lui a confié.

Malgré des scellés, les présumés trafiquants ont opté pour la négation des faits. Pour terminer, Thierno Ousmane Diallo, l’un des présumés se réclamant guinéen résident en Sierra-Leone, il ne connait rien de ce réseau de trafic humain. Selon lui, il est venu à Conakry pour embarquer ces filles qui sont actuellement au Koweït. Selon toujours l’orateur, ‘’Je reconnais avoir embarqué deux filles à l’aéroport de Guinée pour le Koweït, mais c’est une tante qui me les a confiés depuis la Sierra-Leone. Je ne suis ni de près ni de loin dans ce réseau, a(t(il déclaré. El hadj Mohamed Diassy, l’Imam, interrogé en langue de terroir, a dit qu’il ne connaît rien dans cette affaire de passeports et des documents administratifs retrouvés chez lui. Il dit que ces objets lui ont été confié par un certain Koumbassa introuvable. Il faut toutes fois noter que ce projet de voyage qui concerne beaucoup de jeunes filles doit interpeller les autorités guinéennes de prendre à bras le corps afin de lutter efficacement contre ce phénomène qui commence à prendre de l’ampleur dans notre pays.

NABY CAMARA

